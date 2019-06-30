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8. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı Konya’da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün “İslam’a Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler” temasıyla düzenlediği 8.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün “İslam’a Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler” temasıyla düzenlediği 8. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Konya’da yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 8. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı 2-5 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapılacak. “İslam’a Karşı Küresel Meydan Okumalar Bağlamında Yeni Stratejiler” temasıyla düzenlenen konferansa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görev yapan Din Hizmetleri Müşaviri, Ataşe ve Koordinatörlerin katılacağı konferansta, Başkanlığın yurtdışında yürüttüğü hizmet ve faaliyetlerin değerlendirilmesi, etkinlik ve verimliliği arttırılması için de istişareler yapılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “İslamafobi ve Avrupa’da Artan Ayrımcılık Politikaları” başlığıyla konferans vereceği programa, Kamu Denetçiliği Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’ndan yetkililerinden katılması bekleniyor.

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