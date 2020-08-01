80 dolarlık telefon Galaxy M01 Core satışta

Son dönemde Samsung’un akıllı telefon pazarında kan kaybettiği inkar edilemez bir gerçek. Bu durumun temel nedeni ise Güney Koreli teknoloji devinin Hindistan pazarındaki ağırlığını kaybetmiş olması.

2 sene öncesine kadar Hindistan’da en çok telefon satan şirket olan Samsung şimdilerde Xiaomi ve Vivo’nun gerisinde 3. Sıraya kadar düşmüş durumda. Haliyle Hindistan gibi nüfusu 1.5 milyara yakın bir ülkedeki ağırlığı kaybetmek, Samsung’un işine gelmiyor.

Bunun için uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini arttırmak isteyen Samsung, geçtiğimiz gün Galaxy M01 Core’u satışa sundu.

Yaklaşık olarak 80 dolarlık bir etiketle satışa çıkan telefon özellikleri itibariyle alo desin yeter türünde bir cihaz. Samsung bu telefonda eski bir MediaTek işlemcisi olan MT6739’a yer vermiş. Telefona 1GB RAM koyan Samsung dahili depolama alanını da 16GB ile sınırlandırmış. Neyse ki telefonda microSD kart desteği de bulunuyor.

3000 mAh’lık bir bataryadan beslenen cihazda 8MP’lik ana kameraya 5MP’lik ön kamera eşlik ediyor. 720p+ çözünürlüğe sahip 5.3 inçlik ekran ve klasik tasarım çizgisine sahip cihazın fiyatı ise az önce de belirttiğimiz üzere yalnızca 80 dolar. İlk etapta Hindistan’da satışa çıkacak olan Galaxy M01 Core muhtemelen Avrupa’ya gelmeyecektir.

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