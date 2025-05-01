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80 tonluk sorumluluk: Tramvaya kadın eli değdi: "Her işi yaparız"

Kayseri'de raylı sistemin yükü kadınlara emanet. Boş haliyle 80 ton ağırlığında olan tramvayı ustalıkla kullanan Emine Taş, 12 yıldır vatmanlık mesleğini başarıyla sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de görev yapan 8 kadın vatmandan biri olan Taş, hem mesleğine duyduğu sevgiyi hem de kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurguluyor. Detaylar haberimizde...

80 tonluk sorumluluk: Tramvaya kadın eli değdi: "Her işi yaparız"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de vatmanlık yapan 8 kadından biri olan Emine Taş, 12 yıldır boş haliyle 80 ton ağırlığında olan tramvay kullanıyor.

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"HER İŞİ BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Kayseri'de Vatman Emine Taş, boş haliyle 80 ton ağırlığında olan tramvayı kullanarak kadınlara örnek oluyor. 12 yıldır vatmanlık yapan 1 çocuk annesi Taş; "Her işi başaracağımıza inanıyorum" dedi.

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Raylı sistem kullanan vatandaşları güven içinde gitmek istedikleri yere ulaştıran ve güzel bir meslek olarak düşündüğü vatmanlığı severek yaptığını kaydeden Taş; seferi boyunca kendisini gören vatandaşların el sallayarak selamladığını kaydetti.

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"VATANDAŞLAR BİZİ GÖRDÜĞÜ ZAMAN MUTLU OLUYORLAR"

Emine Taş; "Vatmanlığı güzel bir meslek olarak düşünüyordum. Sınavları vardı, sınavlarına girdim. Sonra psikoteknik sınavlarından geçtim ve böylelikle başladım. 12 yıldır severek yapıyorum bu işi. Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorluğu var. Sabah erken saatlerde seferlere çıkmak durumundayız. Sabah 05.00'te servis bizi alır, geliriz ve araçlarımızı hazırlarız. Sefere hazır olduktan sonra turlara çıkarız. Vatandaşlar bizi gördüğü zaman mutlu oluyorlar. Çocuklardan kadınlara kim görse el sallıyorlar" dedi.

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"BÜTÜN İŞÇİLERİN İŞÇİ BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayan Emine Taş; "Gerçekten zor iş yaptığımızı düşünüyorum. Her işi başaracağımıza inanıyorum. Bütün işçilerin İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Vatman Kayseri 1 Mayıs İşçi Bayramı Philips Yaşam Kategorisi
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