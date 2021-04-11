800 liralık çam fıstığı diye 20 liralık yer fıstığı satıyorlarmış! Farkı anlamak için...

Bazı fırsatçılar maliyeti düşürmek ve daha fazla kar elde edebilmek adına vatandaşların sağlığını hiçe sayarak gıda ürünlerinde hile yapıyor. Son olarak hileye konu olan ürünlerden biri de kilosu 800 liraya kadar ulaşan çam fıstığı. Halk arasında dolmalık veya helva fıstığı olarak bilinen ve vatandaşların gramla satın aldığı ürünün kilosu 800 ile 1000 lira arasında değişiyor.

1 ton çam kozalağının ayıklanmasıyla yaklaşık 80 kilo elde edilen çam fıstığının yüksek fiyatını düşürmek için birçok hileye başvuruluyor. Kilogram fiyatını düşürmek isteyen bazı fırsatçılar çam fıstığını yer fıstığı ile karıştırarak internet üzerinden satıyor. Bazıları ise çam fıstığı yerine 'dolmalık fıstık' yazılı paketlerde çam fıstığını andıran yer fıstığı satarak, vatandaşı aldatıyor.

'AYIRT EDEBİLMEK İÇİN TADINA BAKARIZ'

Antalya'da 22 yıldır aktarlık yapan Mustafa Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu söyledi. Uzun, “Çam fıstığı bizim sektörümüzde Güneriçi olarak bilinir. Bergama bölgesinde yoğun toplanan bir üründür. Halk arasında dolma ve helva fıstığı olarak bilinir. Kilosu 800 lira gibi rakamlara satılmakta. Düşük fiyattan satan yerler var. Yer fıstığı dediğimiz fıstığın en küçük ebatları buna çok benzemektedir. Birebir aynı gibi görünür hatta biz bile ayırt edebilmek için tadına bakarız. Çam fıstığı, kilosu 20 lira olan yer fıstığı ile birbirine çok benzer. Çam fıstığının içerisine yer fıstığı karıştırılarak fiyatı düşürülüyor" dedi.