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800 TL’lik yeni telefonu ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Huawei, koronavirüs dinlemeden Honor markası altında uygun fiyatlı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor.

800 TL’lik yeni telefonu ile karşımıza çıktı

Honor’dan bugün 800 TL fiyatı ile dikkat çeken Honor 8S 2020 modeli geldi. Peki, bu telefon bu kadar düşük fiyatına rağmen nasıl bir donanım ile Android tutkunlarının karşısına çıkıyor?

Fiyatı uygun tutmak adına OLED panel yerine LCD panel ile gelen telefonda 5.71 inç büyüklüğünde 1520 × 720 çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Gücünü yine giriş seviyesi yonga seti olan 2.0GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek Helio A22 12nm yonga setinden alan bu modelde 3 GB RAM bulunuyor.

64 GB dahili depolama birimini microSD kart ile 512 GB’a kadar arttırma imkanı sunan bu modelde tek ön ve tek arka kamera yer alıyor. Telefonun arka bölümünde 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı kamera ve ön tarafında ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı kamera bulunuyor.

3.020 mAh kapasiteli bataryadan beslenen bu model kutusundan maalesef ki Android 9.0 Pie ile çıkıyor. Türkiye’de de satışa sunulmasını beklediğimiz bu model bakalım giriş segmentinde başarılı bir satış grafiği çizebilecek mi?

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