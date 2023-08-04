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81 il, 922 ilçe: AK Parti tam kadro sahaya iniyor! Bakanlar, MKYK üyeleri, milletvekilleri...

04.08.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden 2023 seçimlerinin geride bırakılmasının ardından AK Parti ortaya koyduğu hedeflere yönelik çalışmalarını artırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılış törenlerine katılımları sürerken AK Parti bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekilleri de dahil olmak üzere tam kadro sahaya inmeye hazırlanıyor. 2023 yılında düzenlenecek "Şehir Buluşmaları" programlarında AK Parti'nin gündemi de belli oldu.

81 il, 922 ilçe: AK Parti tam kadro sahaya iniyor! Bakanlar, MKYK üyeleri, milletvekilleri...

2023 seçimleri geride kaldı, 2024 seçimleri için geri sayım şimdiden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti'de hazırlıklar ivme kazandı. AK Parti 81 ilde 922 ilçede programlar düzenleyecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il ziyaretleri ve açılışlarına devam edecek. Yaz döneminde çalışmalar yapan AK Parti il ve ilçe teşkilatları ise ağustos ayıyla birlikte, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın koordine ettiği "Şehir Buluşmaları" çalışmasının 2023 yılı startını verdi.

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AK Parti bakanlardan milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine dek tüm kadrolarıyla yaz sonuna dek sahada olmayı sürdürecek. Vatandaşlara AK Parti hükümetleriyle geçen 21 yılda yapılanlar anlatılacak, beklentiler ve talepler not edilecek.

81 İL 922 İLÇE

Bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede düzenlenecek programlarda AK Parti siyaseti anlatılacak.

Bu çalışmalar kapsamında esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenecek. Engelli ve yaşlı vatandaşların yanında gazi ve şehit aileleri de ziyaret edilecek, Cumhuriyet'in 100. yılına vurgu yapılacak.

İl başkanlıkları tarafından düzenlenen teşkilat buluşmalarında diğer siyasi partilerden AK Parti’ye katılım sağlayanlara “hoş geldin” denilerek rozet takma törenleri gerçekleştirilecek. Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile bir araya gelinerek siyasi tecrübeleri kapsamında istişareler gerçekleştirilecek.

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