AK Partili o ismin adını verince sunucu da kulaklarına inanamadı! Ersan Şen: 'Mansur Yavaş'ın karşısında sadece o kazanır'

Yerel seçimler için Cumhur İttifakı hazırlıklarına başladı, AK Parti tam kadro sahaya inmeye hazırlanırken MHP lideri Devlet Bahçeli de CHP'li 11 belediyenin el değiştirmesi gerektiğini hedef olarak koydu. Cumhur İttifakı'nın 2024'ün mart ayında gerçekleşmesi planlanan seçimlerde kazanmaya çalışacağı belediyelerin başında Ankara da olacak.

YAVAŞ'IN KARŞISINA AK PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERİR?

Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan seçim ve adaylık konusunda henüz bir açıklama gelmedi ancak olası seçim senaryoları tartışılmaya başladı. Sözcü TV'de konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin daha önce aday gösterildiğine değinirken "Özhaseki Kayserili. Ve o, duvara çarptı. Özhaseki, Mansur Yavaş'a göre daha kötü bir belediye başkanlık deneyimine sahip değil" ifadelerini kullandı.

SUNUCUYU DA ŞAŞIRTTI

Bu sırada araya giren ceza hukukçusu Ersan Şen söyledikleriyle stüdyoda da izleyenlerde de büyük şaşkınlık yarattı. Sunucu Serap Belovacıklı'nın Şen'e şaşkınlık içinde bakışı dikkatlerden kaçmadı.

"YİNE ADAY OLSA YİNE KAZANIR"

Ersan Şen, "Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday var" deyip Ankara'da en uzun görev yapan belediye başkanı olma unvanını taşıyan Melih Gökçek'in ismini verdi ve şöyle ekledi:

"Yine aday olsa yine kazanır. Onun dışında Yavaş kazanır Ankara'da."