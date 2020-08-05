HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 81 il valiliğine gönderildi! Yeni koronavirüs genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! Yeni koronavirüs genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Koronavirüs Denetimleri” konulu genelge gönderdi.

81 il valiliğine gönderildi! Yeni koronavirüs genelgesi

Genelgede, COVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede farklı tarihlerde çıkarılan genelgelerle belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması hususunda valilikler talimatlandırıldığı ifade edildi. Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da gözönünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizilen genelgede, bu sebeple ülke genelinde en kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimi yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda;

6 Ağustos 2020 Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek.

Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Dehşet saçtı! Eşini öldürdü, patronunu ağır yaraladıDehşet saçtı! Eşini öldürdü, patronunu ağır yaraladı
Cemal Metin Avcı kimdir?Cemal Metin Avcı kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

İşte 50 milyon TL kazandıran numaralar!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Diğer Haberler
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor! SİT alanı ilan edildi

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyor!

MHP Ordu İl Başkanı belli oldu! Köksal Yılmaz'ın yerine Naci Şanlıtürk getirildi

MHP Ordu İl Başkanı belli oldu!

Dehşet saçtı! Eşini öldürdü, patronunu ağır yaraladı

Dehşet saçtı! Eşini öldürdü, patronunu ağır yaraladı

İstanbul'da evde koronavirüs testi dönemi!

İstanbul'da evde koronavirüs testi dönemi!

Bakan Varank'tan Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklama: 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçti

Beyrut'taki patlamayla ilgili dikkat çeken İstanbul detayı

Van'da batan mülteci teknesinden son görüntüleri ortaya çıktı

Van'da batan mülteci teknesinden son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.