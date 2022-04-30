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  4. 81 ilde bayram öncesi harekete geçildi! 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

81 ilde bayram öncesi harekete geçildi! 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

30.04.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde 56 bin 115 personelin katılımıyla yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, aranan 1057 kişinin yakalandığını, 41 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 

81 ilde bayram öncesi harekete geçildi! 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Ramazan Bayramı öncesi ve süresince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama, metruk binalar, park-bahçelerde eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, AVM girişleri ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

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41 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

56 bin 115 personel ve 204 dedektör köpek ile yapılan uygulamada, 7 bin 133 metruk bina ve 6 bin 104 park-bahçe kontrol edildi, 17 bin 788 umuma açık yer denetlendi. 60 umuma açık yere işlem yapıldı. Denetimlerde; 1057 aranan kişi yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 18 kayıp kişi bulundu. 384 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 41 şüpheli gözaltına alındı. 145 bin 848 araç kontrol edilirken, 4 bin 624 araca işlem yapıldı, 499 araç trafikten men edildi, 112 aranan araç tespit edildi. Ayrıca, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1256 paket kaçak sigara, 590 makaron, 3 kilo kaçak tütün ile ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı
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