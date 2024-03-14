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  4. 81 ilde 'Çember-14' operasyonu: 2 bin 614 kişi yakalandı

81 ilde 'Çember-14' operasyonu: 2 bin 614 kişi yakalandı

14.03.2024 08:35
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81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.

81 ilde 'Çember-14' operasyonu: 2 bin 614 kişi yakalandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yelrikaya, arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandığını açıkladı.

81 ilde 4 gündür devam eden Çember-14 operasyonları kapsamında 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs yakalandı.

Hırsızlıktan 476, dolandırıcılıktan 229, yağmadan 90, adam öldürmeden 34, cinsel suçlardan 49, narkotik suçlarından 449, terörden 41, KOM (kaçakçılık, organize) 251 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 614 kişinin adalete teslim edildi.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı operasyon
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