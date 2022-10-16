81 ilde düğmeye basıldı! Operasyona 32 bin personel katıldı... Gözaltılar var

İçişleri Bakanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; dün ülke genelinde 32 bin 691 personelin katılımı ile 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldığını duyurdu.

ARANAN 336 KİŞİ YAKALANDI

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 17 bin 480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte 14 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 336 kişi yakalandı. 294 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 236 kişi hakkında idari işlem yapılıp, para cezası uygulandı. 98 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis uygulamasında ise 97 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde ve 105 oynatan kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 115 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. Ayrıca 16 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 323 kişi yakalandı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamalarda; 1 adet yazıcı, 40 bin 615 TL para, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 41 adet mermi, 29 adet kesici/delici alet, 20 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1938 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için kullanılan materyaller ele geçirildi.

(DHA)

