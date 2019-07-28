81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik olarak Türkiye genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla 27 Temmuz 2019 tarihinde “Göçmen kaçakçılığı”, “Kiralık araç firmaları” ve “Günübirlik kiralanan evler” uygulamaları yapıldı. 11 BİNİN ÜZERİNDE EV KONTROL EDİLDİ



Günübirlik kiralanan evler uygulamasında, Kimlik Bildirim Sistemi’ne önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 11 bin 160 ev kontrol edildi. Bu evlerden 9 bin 148’inin kayıt altında olduğu tespit edilirken 89 ev ise yeni olarak kayıt altına alındı. Denetlemelerde 415 ev sahibine bin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten idari para cezası uygulanırken Kimlik Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 358 Türk ve 143 yabancı uyruklu sahsın UYAP/KIHBI kontrolleri yapıldı.

8 BİN 208 ARAÇ KİRALAMA FİRMASINA KONTROL



Kiralık araç firmaları uygulamasında, 8 bin 208 firma kontrol edildi. Bu firmalardan 7 bin 718’inin kayıt altında olduğu tespit edilirken, 65 firma yeni kayıt altına alındı. Ayrıca, yasadışı araç kiralaması yapan 152 yer tespit edilip haklarında işlem başlatılırken, 443 firma sahibine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı ve Kiralık Araç Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 167 şahsın UYAP/KIHBI kontrolleri yapıldı. 271 BİN 689 ŞAHIS SORGULANDI



Göçmen kaçaklığı uygulamasında, 271 bin 689 şahıs sorgulanırken, göçmen kaçakçılığını organize eden 17 kişi yakalandı. Gerçekleştirilen denetlemelerde, kimlikleri tespit edilenler ile kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olan toplam 2 bin 347 düzensiz göçmen ise yakalandı. ARANAN 699 ŞAHIS YAKALANDI



Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda, 1 kişi FETÖ/PDY, 2 kişi adam öldürme, 17 kişi hırsızlık, 5 kişi uyuşturucu madde ticareti, 20 kişi yaralama, 5 kişi 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet, 14 kişi tehdit/hakaret, 10 kişi dolandırıcılık, 1 kişi çocuklara cinsel istismar, 2 kişi fuhuş, 445 kişi yoklama kaçağı/bakaya, 155 diğer suçlardan ve 22 kayıp olarak aranan şahıs olmak üzere toplam da 699 şahıs yakalandı. Bu denetlemeler çerçevesinde tespit edilen ve vize ihlali yapan 9 yabancı uyruklu şahısla ilgili olarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.