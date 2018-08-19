81 ilin 218 Kurban bayramı için nayram namazı saatleri! (Bayram namazı nasıl kılınır?)

Kurban bayramı arifesine geldik. Yarın bayramın ilk günü sabahleyin bayram namazı için camilere gidilecek. Her il ve ilçede bayram namazı saati biribirinden farklı. Doğudan batıya zaman farkından dolayı namaz kılacakların bulundukları ilde bayram namazı saat kaçta kılınacak bakmaları gerekiyor ki bayramın ilk günü kaçta kalkacaklarını ayarlasınlar. İşte 81 il için tek tek bayram namazı vakitleri ve videolu bayram namazı nasıl kılınır rehberi... KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA? Türkiye’nin doğusundan batısına yaşanan saat farkı nedeniyle ilden ile bayram namazı saati değişiyor. Diyanetin yayımlamış olduğu bayram namazı saatlerini sizin için bir araya getirdik ve il il sıraladık. İşte Türkiye’nin tüm illeri için bayram namazı vakitleri... ŞEHİR KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ Adana 06:39 Adıyaman 06:27 Afyonkarahisar 06:57 Ağrı 06:06 Aksaray 06:43 Amasya 06:33 Ankara 06:46 Antalya 06:58 Ardahan 06:05 Artvin 06:09 Aydın 07:08 Balıkesir 07:06 Bartın 06:46 Batman 06:15 Bayburt 06:16 Bilecik 06:57 Bingöl 06:17 Bitlis 06:11 Bolu 06:50 Burdur 06:59 Bursa 07:01 Çanakkale 07:12 Çankırı 06:42 Çorum 06:37 Denizli 07:03 Diyarbakır 06:19 Düzce 06:52 Edirne 07:09 Elazığ 06:22 Erzincan 06:20 Erzurum 06:12 Eskişehir 06:56 Gaziantep 06:31 Giresun 06:23 Gümüşhane 06:19 Hakkari 06:05 Hatay 06:37 Iğdır 06:01 Isparta 06:58 İstanbul 07:00 İzmir 07:11 Kahramanmaraş 06:32 Karabük 06:46 Karaman 06:48 Kars 06:04 Kastamonu 06:41 Kayseri 06:37 Kilis 06:32 Kırıkkale 06:44 Kırklareli 07:07 Kırşehir 06:42 Kocaeli 06:57 Konya 06:50 Kütahya 06:58 Malatya 06:26 Manisa 07:09 Mardin 06:17 Mersin 06:42 Muğla 07:07 Muş 06:13 Nevşehir 06:40 Niğde 06:41 Ordu 06:25 Osmaniye 06:36 Rize 06:14 Sakarya 06:55 Samsun 06:31 Şanlıurfa 06:25 Siirt 06:12 Sinop 06:35 Şırnak 06:10 Sivas 06:30 Tekirdağ 07:06 Tokat 06:31 Trabzon 06:18 Tunceli 06:20 Uşak 07:01 Van 06:05 Yalova 07:00 Yozgat 06:38 Zonguldak 06:49 BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır. BAYRAM NAMAZI HUTBESİNİ DİNLEMEK ŞART MI? Bayram namazı hutbesi, Cuma namazı hutbesinden farklı olarak namaz kılındıktan sonra okunur. Bayram namazı hutbesi aynı zamanda sünnettir. Hanefîler’e göre, bayram namazının sıhhat şartları, hutbe dışında Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbe, Cuma namazında sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan önce, bayramda ise namazdan sonra okunur. Diğer yandan Cuma namazının hükmü aynî farz olduğu halde, bayram namazının hükmü vaciptir.

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ? Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur. Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir.Cuma namazında ise,hutve vaciptir. Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark : Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, na­mazdan sonradır. BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR? Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.