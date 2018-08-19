81 ilin 218 Kurban bayramı için nayram namazı saatleri! (Bayram namazı nasıl kılınır?)

Kurban bayramı arifesine geldik. Yarın bayramın ilk günü sabahleyin bayram namazı için camilere gidilecek. Her il ve ilçede bayram namazı saati biribirinden farklı. Doğudan batıya zaman farkından dolayı namaz kılacakların bulundukları ilde bayram namazı saat kaçta kılınacak bakmaları gerekiyor ki bayramın ilk günü kaçta kalkacaklarını ayarlasınlar. İşte 81 il için tek tek bayram namazı vakitleri ve videolu bayram namazı nasıl kılınır rehberi...
Türkiye’nin doğusundan batısına yaşanan saat farkı nedeniyle ilden ile bayram namazı saati değişiyor. Diyanetin yayımlamış olduğu bayram namazı saatlerini sizin için bir araya getirdik ve il il sıraladık. İşte Türkiye’nin tüm illeri için bayram namazı vakitleri...
|ŞEHİR
|KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ
|Adana
|06:39
|Adıyaman
|06:27
|Afyonkarahisar
|06:57
|Ağrı
|06:06
|Aksaray
|06:43
|Amasya
|06:33
|Ankara
|06:46
|Antalya
|06:58
|Ardahan
|06:05
|Artvin
|06:09
|Aydın
|07:08
|Balıkesir
|07:06
|Bartın
|06:46
|Batman
|06:15
|Bayburt
|06:16
|Bilecik
|06:57
|Bingöl
|06:17
|Bitlis
|06:11
|Bolu
|06:50
|Burdur
|06:59
|Bursa
|07:01
|Çanakkale
|07:12
|Çankırı
|06:42
|Çorum
|06:37
|Denizli
|07:03
|Diyarbakır
|06:19
|Düzce
|06:52
|Edirne
|07:09
|Elazığ
|06:22
|Erzincan
|06:20
|Erzurum
|06:12
|Eskişehir
|06:56
|Gaziantep
|06:31
|Giresun
|06:23
|Gümüşhane
|06:19
|Hakkari
|06:05
|Hatay
|06:37
|Iğdır
|06:01
|Isparta
|06:58
|İstanbul
|07:00
|İzmir
|07:11
|Kahramanmaraş
|06:32
|Karabük
|06:46
|Karaman
|06:48
|Kars
|06:04
|Kastamonu
|06:41
|Kayseri
|06:37
|Kilis
|06:32
|Kırıkkale
|06:44
|Kırklareli
|07:07
|Kırşehir
|06:42
|Kocaeli
|06:57
|Konya
|06:50
|Kütahya
|06:58
|Malatya
|06:26
|Manisa
|07:09
|Mardin
|06:17
|Mersin
|06:42
|Muğla
|07:07
|Muş
|06:13
|Nevşehir
|06:40
|Niğde
|06:41
|Ordu
|06:25
|Osmaniye
|06:36
|Rize
|06:14
|Sakarya
|06:55
|Samsun
|06:31
|Şanlıurfa
|06:25
|Siirt
|06:12
|Sinop
|06:35
|Şırnak
|06:10
|Sivas
|06:30
|Tekirdağ
|07:06
|Tokat
|06:31
|Trabzon
|06:18
|Tunceli
|06:20
|Uşak
|07:01
|Van
|06:05
|Yalova
|07:00
|Yozgat
|06:38
|Zonguldak
|06:49
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.
Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.
Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.
Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.
BAYRAM NAMAZI HUTBESİNİ DİNLEMEK ŞART MI?
Bayram namazı hutbesi, Cuma namazı hutbesinden farklı olarak namaz kılındıktan sonra okunur. Bayram namazı hutbesi aynı zamanda sünnettir. Hanefîler’e göre, bayram namazının sıhhat şartları, hutbe dışında Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbe, Cuma namazında sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan önce, bayramda ise namazdan sonra okunur. Diğer yandan Cuma namazının hükmü aynî farz olduğu halde, bayram namazının hükmü vaciptir.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?
Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.
Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir.Cuma namazında ise,hutve vaciptir.
Bayramın hutbesinin, Cumanın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadığından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasındaki fark : Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, namazdan sonradır.
BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR?
Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.
BAYRAM NAMAZI ABDESTİ FARKLI MIDIR? ABDEST NASIL KILINIR?
Bayram namazı vakit namazlarından farklı olsa da abdesti farklı değildir. Peki nasıl abdest alınır? iyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir. Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da buruna su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz, diğer mezheplere göre sünnettir. Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir. Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir.
BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?
Bayram namazı senede iki kere kılınır; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bayram, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı bir gün olduğu için bayram namazı da cemaatle camide kılınır. Dargınlıkların ortadan kaldığı sevinç günleri sayılan bu günlerde bayram namazını camide kılmak kardeşlik duygularını artırması yönünden önemlidir. Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da vacip namazlardan olup cemaatle kılınır.
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