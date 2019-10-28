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81 kaçak göçmene 290 bin lira para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adana’da yakalanan 81 kaçak göçmene 290 bin lira para cezası verilerek sınır dışı edildi.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis D-400 karayolu ve İncirlik Park Alanında Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka ve İran uyruklu 81 kaçak göçmeni yakaladı.

Adana’da yakalanan 81 kaçak göçmene 290 bin lira para cezası verilerek sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis D-400 karayolu ve İncirlik Park Alanında Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka ve İran uyruklu 81 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler polis merkezlerine götürüldü. Göçmenlerin yasa dışı yollardan Van’a oradan da Adana’ya geldikleri belirlendi. Kaçak göçmenlerin Adana’dan da İstanbul’a daha sonrada Avrupa’ya gidecekleri tespit edildi. Kaçakların, bunun için insan ticareti yapan şahıslara kişi başı bin dolar para ödedikleri belirlendi.
Kaçak göçmenlere toplam 290 bin lira para cezası verilip sınır dışı edildi.

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