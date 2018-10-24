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81 yaşındaki kadın evine giren gaspçıyı tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

Denizli'de yalnız yaşayan yaşlı kadın, gece evine girip altınlarını gasbeden kişiyi tüfekle vurduğunu belirterek jandarmaya başvurdu - Hastaneye karnından yaralı olarak başvuran zanlının, jandarma nezaretinde tedavisi devam ediyor - İfadesinin ardından serbest bırakılan Cennet Çakır: - "Birden üzerime atlayarak boğazımı sıkmaya başladı. Soba vardı, o da devrildi. Yastığımın altında tüfek vardı. O telaşla tüfeği ateşledim"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, 81 yaşındaki Cennet Çakır, yalnız yaşadığı evine girerek altınlarını gasbeden bir kişiyi tüfekle vurduğu ihbarıyla jandarmaya başvurdu.

Akbaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Cennet Çakır, gece saatlerinde evine pencereyi kırarak giren bir kişinin saldırısına uğradığını, belindeki kuşağa sakladığı altınlarının zorla alındığını, yüzü eşarpla örtülü kişiye tüfekle 2 el ateş ettiğini belirterek, jandarma ile 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Elinde ve yüzünde morluklar oluşan Çakır, Honaz Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarmada ifadesi alınan Çakır, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, karnından tüfekle yaralı bir kişinin geldiği ihbarını alan ekipler, yakınları tarafından hastaneye getirilen K.A'nın bu olayda yaralanan kişi olduğunu belirledi.

Hayati tehlikesi bulunmayan zanlı K.A'nın, daha önce benzer suçlardan sabıkasının bulunduğu, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

- "Nereye sıktığımı bilmiyorum"

Cennet Çakır, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada tanımadığı bir kişinin evinin penceresini kırarak girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 81 yaşındayım. Gece bir gürültü duydum. Uykuluydum. Birden üzerime atlayarak boğazımı sıkmaya başladı. Soba vardı, o da devrildi. Yastığımın altında tüfek vardı. O telaşla tüfeği ateşledim. Nereye sıktığımı bilmiyorum. Belimdeki kuşakta altınlar vardı 10 tane. Onları almış. Sonra karnından yaralandığını duydum. Devlet versin dersini. Bu adam daha önceden de başka yaşlı kadınların evine girmişti. Bu yüzden cezaevinde yattı."

Çakır'ın oğlu Mürşit Çakır ise annesinin ölümden döndüğünü, bunu yapanın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

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