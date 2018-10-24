81 yaşındaki kadın evine giren gaspçıyı tüfekle vurdu

Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesine, karnından tüfekle yaralı bir kişinin geldiği ihbarını alan ekipler, yakınları tarafından hastaneye getirilen K.A'nın bu olayda yaralanan kişi olduğunu belirledi.

Akbaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Cennet Çakır, gece saatlerinde evine pencereyi kırarak giren bir kişinin saldırısına uğradığını, belindeki kuşağa sakladığı altınlarının zorla alındığını, yüzü eşarpla örtülü kişiye tüfekle 2 el ateş ettiğini belirterek, jandarma ile 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

- "Nereye sıktığımı bilmiyorum"

Cennet Çakır, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada tanımadığı bir kişinin evinin penceresini kırarak girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 81 yaşındayım. Gece bir gürültü duydum. Uykuluydum. Birden üzerime atlayarak boğazımı sıkmaya başladı. Soba vardı, o da devrildi. Yastığımın altında tüfek vardı. O telaşla tüfeği ateşledim. Nereye sıktığımı bilmiyorum. Belimdeki kuşakta altınlar vardı 10 tane. Onları almış. Sonra karnından yaralandığını duydum. Devlet versin dersini. Bu adam daha önceden de başka yaşlı kadınların evine girmişti. Bu yüzden cezaevinde yattı."

Çakır'ın oğlu Mürşit Çakır ise annesinin ölümden döndüğünü, bunu yapanın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

