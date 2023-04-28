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85 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanıktı! Emre Olur tahliye edildi

28.04.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedat Peker Suç Örgütü'ne ilişkin 85 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı Ahmet Emre Olur tahliye edildi. Tahliye sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. 

85 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanıktı! Emre Olur tahliye edildi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen tutuklu sanık Ahmet Emre Olur'un, 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen dosyanın bir önceki celse Sedat Peker Suç Örgütü ana davasıyla birleştirilmesiyle birlikte tahliyesine karar verilmişti. Emre Olur'un tahliyesi sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti. İtirazı inceleyen 17. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı yerinde bularak, Emre Olur tutuklanmasına karar vermişti. 

Bugün Sedat Peker suç örgütüne ilişkin Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine karar verdi. Tahliye sonrasında savcılık karara itiraz etti.  16. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı reddetmesinin ardından savcılık itirazı bir üst mahkeme olan 17. Ağır Ceza Mahkemesine yaptı. 17. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazı incelemesi devam ediyor. (DHA)

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