HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 850 bin liralık otomobili, 550 bin liraya almak istedi! İlk başta tepki gösterse de dolandırılmaktan onun sayesinde kurtuldu: "Üzerimize düşeni yaptık"

850 bin liralık otomobili, 550 bin liraya almak istedi! İlk başta tepki gösterse de dolandırılmaktan onun sayesinde kurtuldu: "Üzerimize düşeni yaptık"

23.11.2023 17:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de esnaf Ramazan Korkmaz, kontrole getirilen otomobili satın alacak kişinin aracın sahibi dışındaki birinin hesabına para göndermesini engelleyip dolandırıcılığı önledi. Elazığ'dan gelerek değeri 850 bin lira olan otomobili, 550 bin liraya almaya çalışan vatandaş telefonla konuşurken, söylenenleri duyan ve uyarıda bulunan esnaf, ilk başta pazarlığı bozmaya çalıştığı zannedilerek müşterinin tepkisiyle karşılaşsa da, onu dolandırılmaktan kurtardı. Esnaf ise "Üzerimize düşeni yaptık" dedi.

850 bin liralık otomobili, 550 bin liraya almak istedi! İlk başta tepki gösterse de dolandırılmaktan onun sayesinde kurtuldu: "Üzerimize düşeni yaptık"

Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde oto ekspertizi esnaf Ramazan Korkmaz, otomobil almak isteyen bir müşterinin, kendisine aracılık eden kişiyle iş yerine getirdiği ikinci el otomobili kontrol edip aracın bir sorunu olmadığını söyledi.

OTOMOBİLİ GETİREN KİŞİYE DEĞİL, TELEFONDA KONUŞTUĞU KİŞİNİN BANKA HESABINA ÖDEME YAPILMASI İSTENDİ

Elazığ'dan gelerek piyasa değeri 850 bin lira olan otomobili, 550 bin liraya almaya çalışan vatandaşın telefonla konuşurken, otomobili getiren kişiye değil, telefonda konuştuğu kişinin banka hesabına ödeme yapılmasının istendiğini duyan Korkmaz, müşteriyi uyardı.

İLK BAŞTA TEPKİ GÖSTERDİ AMA...

Korkmaz, benzer dolandırıcılık olaylarının yaşandığını, ruhsat sahibinin hesabına paranın yatırılması gerektiğini anlatmasına rağmen, müşteri pazarlığı bozmaya çalıştığını zannederek ilk başta ekspertize tepki gösterdi.

Müşteri, bir süre sonra telefonda konuştuğu kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca aracı almaktan vazgeçti.

Korkmaz, gazetecilere, müşterinin gerçek araç sahibiyle konuşmasını sağladıktan sonra ikna olduğunu söyledi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK, KİMSE MAĞDUR OLMADI"

Vatandaşın 550 bin lirasını dolandırıcının hesabına yatırmasını son anda engellediklerini anlatan Korkmaz, "Polisler, bu işlerin çoğalmaya başladığını söyleyip bir hafta önce bizi uyarmıştı. Onlara teşekkür ederiz. Biz de üzerimize düşeni yaptık, kimse mağdur olmadı. Daha sonra bize çok teşekkür ettiler." diye konuştu.

EKİPLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de olayın ardından esnafı ziyaret ederek, duyarlılığı için teşekkür etti.

AA-20231123-33000039-33000037-KIRSEHIRDE_ESNAFIN_DIKKATI_ARAC_SATIN_ALMAK_ISTEYEN_VATANDASI_DOLANDIRILMAKTAN_KURTARDI

Kentte 8 Kasım'da da aynı yöntemle dolandırılmaya çalışılan bir vatandaş, başka bir ekspertizin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarılmıştı.

Polis, söz konusu yöntemle dolandırıcılık yapan kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. (AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan, depreme Adıyaman'da yakalandıBakan, depreme Adıyaman'da yakalandı
MSB duyurdu: 1 PKK’lı terörist teslim olduMSB duyurdu: 1 PKK’lı terörist teslim oldu
Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem! Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem!
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kırşehir Otomobil
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Kim ne kadar dolandırıldı? Ünlü futbolcular milyonlar kaptırmış...

Kim ne kadar dolandırıldı? Ünlü futbolcular milyonlar kaptırmış...

Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem!

Malatya'da 3 dakika arayla iki deprem!

Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

Son anda balkona kaçıp 'Sıra bize geliyor' diye bağırmış

Ankara'da kritik görüşme! Akşener seçimde Yavaş'ı destekleyecek mi?

Ankara'da kritik görüşme! Akşener seçimde Yavaş'ı destekleyecek mi?

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi

Yeni 'gizemli salgın' alarmı! Çin'deki iki kentte eğitime ara verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.