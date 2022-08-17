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87 yaşında ölen kadın kendi cenazesine katılanlarla konuştu! Herkesi şoke etti

17.08.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marina Smith MBE, 87 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümünden sonra yas tutan sevdikleri ondan geriye sadece anılarının kaldığını düşündü. Ancak öyle olmadı. Marina Smith, yapay zeka sayesinde kendi cenazesine katılanların karşısına çıkarak sorularını yanıtladı ve aile sırlarını ortaya çıkardı. Ölen kadının dijital versiyonu yas tutanları şok etti. Peki bu proje nasıl hayata geçirildi?

87 yaşında ölen kadın kendi cenazesine katılanlarla konuştu! Herkesi şoke etti

Marina Smith MBE Haziran ayında 87 yaşında öldüğünde, yas tutan sevdikleri geriye sadece anılarının kaldığını düşündü. Ancak ölen kadın cenazesinde yapay zeka desteğiyle bir hologram şeklinde geri döndü, sorulara cevap verebildi ve aile sırlarını açığa vurabildi. Tüyler ürperten bu gelişme teknolojinin geldiği noktayı da tüm çıplaklığıyla gösterdi.

YENİ TEKNOLOJİYLE KENDİ CENAZESİNE KATILDI

İngiliz The Telgraph gazetesinin haberine göre Britanya İmparatorluk Nişanı (MBE) sahibi Smith, Birleşik Krallık'ta mevcut olan ve onun kendi cenazesinde görünmesini sağlayan yeni bir teknolojinin ilk uygulayıcılarından biriydi. Smith, yapay zeka destekli bir video platformu olan StoryFile'ın ‘holografik konuşma video deneyimi’ sayesinde kendi cenazesindeki soruları yanıtladı.

Marina's Last Conversation - What would you say at your funeral_ 0-9 screenshot (2)

Aslında bu buluş, Marina Smith MBE'in oğlu Stephen Smith'in. StoryFile şirketinin kurucu ortağı Stephen Smith, annesinin hayat hakkında kısa bir konuşma yapmasına ve törene katılanların sorularını yanıtlamasına, gerçek zamanlı bir konuşma yanılsaması yaratmasına izin verdi.

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SEVDİKLERİNİN DAHA ÖZGÜR, DAHA GERÇEK BİR VERSİYONUNU ELDE EDEBİLİRLER

Smith, “Annem, cenazesini izledikten sonra yas tutan akrabalarının sorularını yanıtladı. Olağanüstü olan şey, sorularına yeni ayrıntılarla ve dürüstlükle cevap vermesiydi. İnsanlar verilerini kaydederken cesaretlenmiş hissederler. Bu kayıtlar sayesinde yas tutanlar, sevdiklerinin daha özgür, daha gerçek bir versiyonunu elde edebilirler.” ifadelerini kullandı.

İŞTE CENAZEDEKİ HOLOGRAFİK DENEYİMİN PERDE ARKASI

Smith, ocak ayında iki gün boyunca günde birkaç saatini, kişisel bir bilgisayarda web kamerası kullanıp bu konu hakkında çalışmakla geçirdi.

Oğlu, “Akrabalar, annemin cenazesindeki dürüstlüğü karşısında şaşkına döndüler. Daha önce gerçek çocukluğunu açıklayamayacak kadar utanmıştı." dedi. Ayrıca, cenazedeki bir sorunun annesinin Hindistan’daki çocukluğu hakkında daha önce bilmediklerinin ortaya çıkartmasına neden olduğunu da belirtti. Smith'e göre annesinin dijital versiyonu yas tutanları şoke etti.

Marina

İŞTE FİYATI

75 soru seçeneği ve iki dakikalık video yanıtları içeren bu hizmet 39,99 sterlin karşılığında satın alınabiliyor.

90 yaşındaki Star Trek yıldızı William Shatner da ancak ölümünden sonra ortaya çıkacak bilgileri buna benzer şekilde kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere yapay zeka cenaze ölüm
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