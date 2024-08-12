876'şar yılla yargılanan firarilerden SGK, dondurma almış! Bilirkişi raporu kriz olmuştu... Ezgi Apartmanı davasında olay iddialar

Kahramanmaraş’ta zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen ve 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde yıkılarak 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı ile ilgili yargılama sürerken, davayı yakından takip eden gazeteci İsmail Arı çok konuşulacak detayları paylaştı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki yayınına katılan Arı, hazırlanan ilk bilirkişide yıkımdan sorumlu olarak gösterilen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'in ikinci raporda aklanmaya çalışıldığını belirtti.

"ÇOK VAHİM ŞEYLER VAR"

Çok daha dikkat çeken bir detayı da paylaşan Arı, "Çok vahim şeyler var. Şimdi Kervan Pastanesi diyoruz. SGK, onlardan dondurma aldı. Firari sanıklar, 35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyorlar, 876'şar yıla kadar hapisle yargılanıyorlar ve doğrudan teminle SGK, sahipleri kaçak olan şirketten yaklaşık iki ay önce dondurma alıyor. Personel yemekhanesinde vermek için. Gerçekten yazık." diye konuştu.

Gazeteci İsmail Arı'nın Ezgi Apartmanı dosyasıyla ilgili anlattıkları şöyle;

Gazeteci İsmail Arı

"Deprem bölgesinde yıkılan binalarla alakalı bilirkişi raporlarının çok büyük bir kıdmı Karadeniz Teknik Üniversitesi KATÜ tarafından hazırlandı. Nedenini bilmiyorum ama Van depreminde de benzer olarak çoğunu KATÜ hazırlamış.

Ezgi Apartmanı'yla ilgili hazırlanan ilk rapora göre Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker, binanın yıkılmasıyla ilgili ana sorumlu. Apartmanın giriş katında bulunan pastanenin sahibi bu isimler. Kolonlar, taşıyıcı sistemleri kaldırıp havalandırma boşluğu ve yemek asansörü için boşluklar açıyorlar. Yapıya zarar veriyorlar.

FİRARİ İKİ İSİM İÇİN 876'ŞAR YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianame hazırlanıyor. 876'şar yıla kadar bu iki ismin de hapsi iseniyor. Bu sanıklar şuan için ise firari. Yaklaşık 350 gündür teslim olmuyorlar.

AVUKATLARI ERSAN ŞEN

Ersan Şen avukatları oldu. Mahkemeye 'tutuklanmayacaklarının garantisini verirseniz ben getiririm' diyor.

Kanada'da olduğunu Irak'a gittiğini söyleyen de var, burada olduğunu düşünen de. Yurt dışına çıkmaları çok zor değil ama. Çünkü dondurma üretiyorlar, başka şeyler üretiyorlar, kamyonlar gönderiyorlar Irak'a satıyorlar başka ülkelere satıyorlar. Yani yolladıkları bir tırın içinde gizlenip yurt dışına gitmeleri çok da zor olmaz diye düşünülüyor.

İKİNCİ RAPORDA TAM TERSİ SONUÇ

Bilirkişi raporuna ise Ersan Şen itiraz ediyor. 5 kişilik bir heyet belirleniyor ve 5 kişi diyor ki: "Bu binanın yıkılmasında Kervancıoğlu ve Peker'in bir sorumluluğu yok."

Buna tabi hayatını kaybedenlerin yakınları isyan ediyor.

Böyle bir süreç yaşanıyor gerçekten ilginç bir durum. İlk raporda bunlar yüzünden yıkıldı deniyor, ikinci raporda 'Hiç suçları yok' deniyor. Ben çok meraklıyımdır, araştırdım. İlk raporu hazırlayan bilirkişi heyeti "Biz bu raporu her yerde savunuruz" diyor. Yani o kadar arkasındalar.

"BİR EKİP KURULMUŞ"

Ve işin acı tarafı. Sait Bey sitesi var. Aynı bilirkişi, heyeti oraya da ikinci bir rapor hazırlıyor. Orada da yine ilk raporda sorumlu tutulanlar, ikinci raporda suçsuzdur deniliyor. Böyle bir ekip kurulmuş yani.

"SGK, ŞİRKETLERİNDEN DONDURMA ALIYOR"

Çok vahim şeyler var. Şimdi Kervan Pastanesi diyoruz. SGK, onlardan dondurma aldı. Firari sanıklar, 35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyorlar, 876'şar yıla kadar hapisle yargılanıyorlar ve doğrudan teminle SGK, sahipleri kaçak olan şirketten yaklaşık iki ay önce dondurma alıyor. Personel yemekhanesinde vermek için. Gerçekten yazık.

Sahipleri olduğu marka Alpedo dondurma. Hala bu birçok belediyenin kurumunda satıldığı söyleniyor, yerli ve milli dondurma deniyor."