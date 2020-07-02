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88 bin TL'lik vurgun yapan kapkaççıdan pes dedirten sözler! 'Allah devlete zarar ziyan vermesin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 00:54 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bankadan para çeken bir kişiyi takip edip, 88 bin TL'sini alıp kaçan 6 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, "Allah devlete zarar ziyan vermesin. Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu" dedi.

88 bin TL'lik vurgun yapan kapkaççıdan pes dedirten sözler! 'Allah devlete zarar ziyan vermesin'

Olay, 18 Şubat günü Gebze'de meydana geldi. Banka şubesinden 88 bin TL çeken bir kişiyi takip eden şüpheliler, para çeken kişiyi otomobiline bineceği sırada sıkıştırdı.

Elinde bulunan para dolu zarfı alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda kapkaç olayını gerçekleştiren kişilerin daha önce benzer olaylardan çok sayıda suç kaydı bulunan V.P., G.B., Y.P., D.P., Ö.P. ve E.P. olduğu belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinin ardından şüpheliler, Kocaeli ve İstanbul’da adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

'ALLAH DEVLETE ZARAR ZİYAN VERMESİN'

Şüphelilerden V.P.’nin 41, G.B.’nin 8, Y.P.’nin 10, D.P.’nin 15, Ö.P.’nin 29 ve E.P.’nin ise 41 suç kaydının olduğu, bunların çoğunun hırsızlık, kapkaç, yağma gibi suçlardan oluştuğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Gebze Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye götürülmek için polis aracına bindirildiği sırada, içlerinden birisi kapı önünde bekleyen polis ekiplerine seslenerek, "Allah devlete zarar ziyan vermesin. Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu" dedi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 6'sı da tutuklandı. (DHA)

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