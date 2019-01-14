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89 yaşında, baypas operasyonuyla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 3 ay önce kalple ilgili rahatsızlığı ortaya çıkan lokumcu Süleyman Yavuz'a (89), baypas operasyonu yapıldı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 3 ay önce kalple ilgili rahatsızlığı ortaya çıkan lokumcu Süleyman Yavuz'a (89), baypas operasyonu yapıldı. Yaşına rağmen kalp dışında hiçbir rahatsızlığı olmayan Yavuz'un, 3 hafta sonra normal hayatına devam edebileceği belirtildi. Kumluca'da oturan Süleyman Yavuz'un 3 ay önce kalp rahatsızlığı başladı. Yavuz, geçen hafta sırtında ve vücudunun yan taraflarında ağrıların artması üzerine Kumluca Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, acilen ameliyat olması gerektiğini söyledikleri Süleyman Yavuz'u Antalya'ya sevk etti. Geçen 9 Ocak akşamı OFM Antalya Hastanesi'nde Yavuz'a kalp ve damar cerrahisi uzmanları Op. Dr. Mustafa Kar ve Op. Dr. Ömer Lütfi Aksoy tarafından baypas ameliyatı yapıldı. 65 YILLIK EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ Kumluca'da lokumculuk yapan 4 çocuk babası, 7 torun sahibi Süleyman Yavuz, eşiyle birlikte son derece sağlıklı beslendiğini, kahvaltıda pekmez, ceviz, fındık, süt ve yoğurt gibi yiyecekleri tükettiklerini, daha önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını anlattı. Süleyman Yavuz, taburcu olduktan sonra 65 yıllık eşi Hatice Yavuz'u alnından öpmek istediğini, kendisini hemen hastaneye yetiştirdiği için ona çok teşekkür ettiğini söyledi. Hatice Yavuz (80) ise eşinin şikayetinin artması üzerine hemen hastaneye geldiklerini, bu yaştan sonra ameliyat olmasından çok korktuğunu ve üzüldüğünü anlattı. 89 YAŞINDA 4 DAMARI DEĞİŞTİ Op. Dr. Mustafa Kar, 9 Ocak'ta kalp rahatsızlığı şikayeti artan Süleyman Yavuz'a yapılan tetkikler sonucu anjiyo yaptıklarını, bu sırada hastanın ritim atağı geçirdiğini ve göğüs ağrılarının olduğunu söyledi. Op. Dr. Kar, "Hastayı gece ameliyata aldık. 4 damarını değiştirdik. Bir gece yoğun bakımda misafir edip normal servise aldık. Tahmin ediyorum 2 gece daha misafir edip evine uğurlayacağız. Bu yaş grubu hastalarımızda ikincil hastalıklarla daha sık karşılaşıyoruz. Var olan hastalığının yanında yandaş hastalıklar da oluyor. Bu bazen cerrahın elini kolunu bağlayabiliyor. Biz şanslıydık. Süleyman Bey'in yan bir hastalığı olmadığı için karar zor alınsa da alınması gerekiyordu. Laboratuvar değerleri iyiydi. Hastamızın kimlik yaşı 89 ama fizik yaşı 60'lı yaşlarda" dedi. KALP DAMAR RAHATSIZLIĞI SON DÖNEMDE ARTTI Kalp damar hastalıklarını hazırlayan alt hastalıkları olan kişilerin yılda 6 kez kontrole gitmeleri gerektiğini belirten Op. Dr. Mustafa Kar, insanların kalp şikayeti olmasa da yılda en az bir defa check-up yaptırması gerektiğini söyledi. Diyabete dikkat çeken, sigaraya başlama yaşının küçük yaşlara kadar indiğini belirten ve agresif özelliklere sahip toplumda kalp damar rahatsızlıklarının son dönemde arttığını anlatan Opr. Dr. Kar, "Artık ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi insan ömrü uzuyor. Buna paralel olarak baypas ameliyatları da geriatri yaş grubuna doğru ilerliyor. Son bir ay içerisinde 87 yaşındaki bir hanımefendiyi ve 84 yaşındaki bir beyefendiyi ameliyat ettik. Öte taraftan 38 yaşındaki hastamızı da baypas yapacağım. Hem alt tabanda hem üst tavanda giderek makas açılıyor" diye konuştu.

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89 yaşında, baypas operasyonuyla sağlığına kavuştu89 yaşında, baypas operasyonuyla sağlığına kavuştu
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