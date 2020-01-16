9,5 yıl önce ölen manken Aslı Baş'ın ailesinden 'beraat' isyanı

'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper

Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme'

suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın dün görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 4 sanığın da beraatına karar verildi.

AİLESİNDEN KARARA TEPKİ!



Manken Aslı Baş'ın Antalya'da yaşayan ailesi, karara büyük tepki gösterdi. Anne Müesser Baş, çok üzgün olduklarını, beraat kararını asla beklemediklerini söyledi. 10 sene boyunca davada önemli deliller elde ettiklerini belirten Baş, "10 yıldır eşimle beraber gecemizi gündüzümü bu davaya harcadık. Avukatlarımız üstün çaba sarf etti. Beraat kararı sonrası rahatsızlandık. Şaşkınız ve çok üzgünüz. Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi.