HABER
  4. 9,5 yıl önce ölen manken Aslı Baş'ın ailesinden 'beraat' isyanı

9,5 yıl önce ölen manken Aslı Baş'ın ailesinden 'beraat' isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum'da 9,5 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) turizmci Ahmet Bayer'in (64) villasının terasından düşüp, yaşamını yitirmesiyle ilgili davada 4 sanığın beraatına karar verilmesine, Baş'ın anne ve babası isyan etti. Anne Müesser Baş (67), "Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi. Aile, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper
Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme'
suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 9,5 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın dün görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 4 sanığın da beraatına karar verildi.

AİLESİNDEN KARARA TEPKİ!

Manken Aslı Baş'ın Antalya'da yaşayan ailesi, karara büyük tepki gösterdi. Anne Müesser Baş, çok üzgün olduklarını, beraat kararını asla beklemediklerini söyledi. 10 sene boyunca davada önemli deliller elde ettiklerini belirten Baş, "10 yıldır eşimle beraber gecemizi gündüzümü bu davaya harcadık. Avukatlarımız üstün çaba sarf etti. Beraat kararı sonrası rahatsızlandık. Şaşkınız ve çok üzgünüz. Ceza almalarını bekliyorduk. Bu acı bitmeyecek, adalet yerini bulsaydı yüreğimize su serpilecekti" dedi.

Baba Mehmet Yavuz Baş (73) ise intihar denilen olayın cinayet olduğuna inandıklarını belirterek, "Bu cinayet, kızımın öldürülmesidir. Bunun mücadelesini verdik. Avukatlarımız her şeyi ortaya çıkardı. İğne ile kuyu kazar gibi yok edilen delilleri ortaya çıkardılar. Kızım öldürüldü. Ama mahkeme takdirini beraattan yana kullandı. Tapeler gizlendi. Böyle mi olmalıydı. 36
duruşma yapıldı ama sonuç hüsran oldu" diye konuştu.

Aile, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Galata Köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu (1)Galata Köprüsü'ndeki kaza uzun araç kuyrukları oluşturdu (1)
Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aslı Baş beraat Ahmet Bayer

En Çok Okunan Haberler

2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu!

2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı

Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İlginizi Çekebilir

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı

Gaziosmanpaşa'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı

Yer: Esenyurt... Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı

Cansız mankenin yanına gidip...

Diyarbakır'da korkunç olay! Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

İstinaf mahkemesinden Berna Laçin kararı

İstinaf mahkemesinden Berna Laçin kararı

Son dakika Metin İyidil'le ilgili yeni gelişme! TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde gasp! Parasını alıp böyle kaçtılar

Beylikdüzü'nde gasp! Parasını alıp böyle kaçtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.