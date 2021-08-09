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9 Ağustos günlük burç yorumları: Egoların artışına dikkat! 9 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

09.08.2021 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezegenlerin ve yıldızların yapmış olduğu günlük hareketlere ve açılara göre duygularımız, davranışlarımız ve günlük yaşantımızda pek çok değişiklik meydana gelebiliyor. 9 Ağustos günü Başaklar ilişkilerini idealize etmeye meyilli iken, Aslan burçları Jüpiter'in desteği ile farklı fırsatlarla karşılaşabilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 9 Ağustos 2021 günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları...

9 Ağustos günlük burç yorumları: Egoların artışına dikkat! 9 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

9 Ağustos Pazartesi günü Ay Aslan burcunda ilerliyor, bugün daha keyifli ve eğlenceli bir gün geçirmek isteyebiliriz ve egosal konularda artış yaşanabilir. Yengeç burcu bugün finansal iyileşmeler ve finansal şanslar yaşarken, Balık burcu bugün küslük ve barışmalara daha açık bir gün geçirebilir. İkizler burcu ise bugün daha sosyal ve hareketli bir gün geçirebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün kendinize daha fazla güvendiğiniz, deneyim elde etmeye daha açık ve hevesli olduğunuz bir gün geçirebilirsiniz. Çocuklarınız gün içinde daha hareketli, meraklı ve heyecanlı olabilir. Aşk ilişkilerinde arkadaşlık önem kazanabilir.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün kontrol duygunuz güçlenebilir ve olayların istediğiniz gibi ilerlemesine daha fazla önem verebilirsiniz. Odaklandığınız şeyin enerjisi büyüyeceği için sorun ve sıkıntıya değil pozitif durumlara odaklı kalın.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün hareketli bir gün geçiriyor olacak ve sosyalleşeceksiniz. İş görüşmeleri daha yapıcı ve pozitif geçebilir. Yolculuk planları heyecanlandırabilir. Flört ve ilişkilerde duygularınızı bir cesaretle dile getirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün finansal iyileşmeler, finansal şanslar ve satın alım fırsatları karşınıza gelebilir. Özgüveninizin artacağı gün içinde, kibir ve bencillik gibi negatif duygu durumlarına kapılmamaya dikkat edin. Yardım ve fedakarlık gerektiren durumlar önünüze gelebilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Jüpiterin desteği ile günün ilk yarısından itibaren ilişkilerden yana farklı fırsat ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İnsanlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Çevreniz genişleyebilir, büyüyebilir.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde idealize etme durumları, hayaller ve beklentiler öne çıkabilir. Etrafınızdaki bazı insanları daha iyi tanıyabilir, yanıldığınızı düşündüğünüz bazı durumlar içinde olabilirsiniz. Yalnız Başaklar abartılı beklentiler veya umutsuzluk hali içine girebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde hayaller, beklentiler ve arzular ön planda olacaktır. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinizde beklentilerin, beklentilerin karşılanmasının daha belirleyici olduğunu görebilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin ve zararlı alışkanlıklardan kaçının.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün iş veya özel hayatınızın bir noktasında bitiş ve kapanış yaşanırken önünüzü daha net görecek ve gelecek planları içerisine gireceksiniz. Yatırımlar ve finansal konularla ilgili tasarılar olabilir. Küslük yaşadığınız arkadaşlarınızla barışmalar olabilir.

YAY BURCU YORUMU
Bugün beklemediğiniz şans ve fırsatlar karşınıza gelebilir. Kadınlardan iş veya özel hayatınızda teklif alabilirsiniz. Anne ve eş figürlerinin sağlığında toparlanmalar olabilir. Taşınma planları ve ev içinde küçük tadilatlar gündeme gelebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün unutkanlık ve kazalara karşı dikkatli olun. Değerli eşyalarınızı daha iyi muhafaza etmeye özen gösterin. Geleceğe dair planlar yapılabilir, bazılarınız için ilişkilerin ciddileşmesi veya evliliğe dair konuşmalar, teklifler gündeme gelebilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün tarzınızla, dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırmak isteyebilir, beslenme düzeninde değişiklikler yapabilir veya spora başlamak isteyebilirsiniz. İş hayatında ise ileriye yönelik tasarılar ve planlamalar gündemde.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde küslük ve barışmalara daha açık enerjiler hakim olacak. Hassasiyetin arttığı bir gün. Düşünmeden konuşmaktan, düşünmeden karar almaktan kaçının. Aceleci olmak yerine olayları doğru okumaya, anlamaya ve duygularınızı hazmederek ilerlemeye çalışın.

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