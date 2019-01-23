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9 aylık bebek 4 santimlik iğne yuttu!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

Bursa'da evde ekmek yediği sırada yerde duran 4 santim boyundaki toplu iğneyi ağzına atan 9 aylık çocuk, ailesinin durumu fark etmesi üzerine hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrası 4 santim boyunda olduğu ortaya çıkan iğne, bebeğe herhangi bir zarar vermeden operasyonla alındı.

9 aylık bebek 4 santimlik iğne yuttu!

Çocuk Endoskopi Bölümünde Çocuk Gastroenteroloji Doktoru Doç. Dr. Kaan Demirören, tarafından yapılan başarılı operasyonla iğne çocuğun ince bağırsağından çıkartıldı. İğnenin ölçüldüğünde 4 santim boyutlarında olduğu görüldü. İğnenin çocuğa her hangi bir zarar vermediği açıklanırken, yapılan başarılı operasyonla çocuk da sağlığına kavuştu.

9 aylık bebeğin iğne yuttuğu şikayetiyle geldiğini ifade eden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Doktoru Doç. Dr. Kaan Demirören, “Bu gibi durumlar sık sık karşılaşıyoruz. 9 aylık bebek iğne yutmuştu. Biz bunu röntgenle tespit ettik. Hemen endoskopik işlem yapmaya karar verdik. Yaptığımız endoskopide bağırsakta toplu iğne tespit ettik. İğneyi endoskopi yaparak ameliyatsız şekilde çıkarttık” dedi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammet Güzelsoy, “Hastemizde 3 ay önce çocuk endoskopi ünitesini açtık. Burada çok kaliteli işler yapılmakta. Bizim merkezimiz Bursa’da yaş ve kilo sınırı olmaksızın bütün endoskopik işlemlerin yapıldığı tek merkez” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bebek iğne

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