9 bacaklı buzağı ölü doğdu

Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (Kars), (DHA)- KARS'ın Selim ilçesinde bir buzağı 9 bacaklı halde ölü doğdu. 4 bacağının yanı sıra kalça kısmında 2, ayaklarında 3 bacak bulunan buzağı görenleri şaşırttı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde besicilik yapan Veysel Yıldırım'a ait ineklerden biri ölü buzağı doğurdu . Yıldırım, ölü doğan buzağının 9 bacaklı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yıldırım, ilk defa 9 bacaklı buzağı gördüğünü söyleyerek, "İnek doğum yapmakta zorlanınca yardımcı oldum Ancak buzağu ölü doğdu. 9 bacaklı olduğunu görünce de çok şaşırdım. 4 bacağından hariç, kalça kısmında 2, ön ve arka ayaklarında da 3 bacak vardı.

İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" diye konuştu. FOTOĞRAF



