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9 bacaklı buzağı ölü doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim ilçesinde bir buzağı 9 bacaklı halde ölü doğdu.

9 bacaklı buzağı ölü doğdu

Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (Kars), (DHA)- KARS'ın Selim ilçesinde bir buzağı 9 bacaklı halde ölü doğdu. 4 bacağının yanı sıra kalça kısmında 2, ayaklarında 3 bacak bulunan buzağı görenleri şaşırttı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde besicilik yapan Veysel Yıldırım'a ait ineklerden biri ölü buzağı doğurdu . Yıldırım, ölü doğan buzağının 9 bacaklı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Yıldırım, ilk defa 9 bacaklı buzağı gördüğünü söyleyerek, "İnek doğum yapmakta zorlanınca yardımcı oldum Ancak buzağu ölü doğdu. 9 bacaklı olduğunu görünce de çok şaşırdım. 4 bacağından hariç, kalça kısmında 2, ön ve arka ayaklarında da 3 bacak vardı.
İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" diye konuştu. FOTOĞRAF

9 bacaklı buzağı ölü doğdu9 bacaklı buzağı ölü doğdu

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