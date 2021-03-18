9. gezegen aslında kara delik mi?

Bazı bilim insanları Neptün'ün uzaklarında devasa bir gezegenin olduğuna inanıyor. Bu gezegenin de Güneş Sistemine dahil olduğu ve etrafında döndüğü tahmin ediliyor.

Uzun yıllar yapılan araştırmalara rağmen bilimsel bir kanıt bulunamadı. Ancak adı ve kendisi olmayan bu gezegen 9. gezegen olarak anılmaya başlandı.

Şimdi ise 9. gezegen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu tespit edilemeyen gezegenin aslında küçük bir kara delik olabileceği iddia edildi.

Böylece kara delik kenarlarında Hawking radyasyonu adı verilen bir radyasyon dalgasıyla tespit edilebilir.

Kara delikler etraflarındaki her şey içine doğru çeken ağır kütlelere verilen isimdir. Kara delikler ışığı bile soğurduğu için direkt olarak görülemiyor. Gözlemlenmesi kenarlarındaki Hawking radyasyonu ile mümkün.

Son yıllarda Neptün ötesi gök cisimlerini inceleyen araştırmacılar devasa gaz bulutunun ardında yörüngesel anomaliler tespit etti.

Bu da bilim insanlarının Neptün'ün ötesinde Dünya'dan en az 10 kat daha büyük bir gezegen olabileceği düşüncesine itti.

Gezegenin 250 astronomil birim ötede olduğu varsayılıyor. Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 1 astronomik birim olarak kabul ediliyor.

Ancak söz konusu gezegene dair halen bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

