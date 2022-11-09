HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 9 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

9 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 9 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

09.11.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 9 Kasım Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını incelemek isteyenler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Çanakkale, Manisa, İzmir, Muğla gibi bazı illerimizde yaşayanlar 9 Kasım son depremler listesini inceliyor. Peki, 9 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 9 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

9 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 9 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (9 Kasım 2022 Çarşamba) vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşen son depremler, internete araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.09 06:16:37 39.3565 26.0712 5.0 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.09 05:39:03 38.3973 28.4712 27.7 -.- 1.6 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2022.11.09 05:13:25 38.3482 27.1853 5.1 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.09 04:10:32 37.0632 28.3903 2.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.09 04:01:57 36.8433 28.9785 3.5 -.- 1.7 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.11.09 03:38:08 37.9733 27.1737 5.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.09 03:18:21 36.8850 28.9920 9.6 -.- 1.5 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.11.09 03:10:16 39.9322 25.9337 14.4 -.- 0.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.09 02:44:25 38.2217 38.7717 4.2 -.- 2.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.11.09 02:13:58 36.3320 27.5648 10.1 -.- 1.5 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.11.09 01:46:29 38.4717 30.4335 6.9 -.- 1.9 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.09 01:35:48 38.4388 30.4328 10.1 -.- 1.4 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.09 01:21:24 36.1832 27.6078 5.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.09 01:09:38 37.4193 37.0102 5.4 -.- 1.1 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.11.09 00:47:50 36.9103 27.7608 29.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.09 00:09:06 38.7290 42.5840 8.4 -.- 2.3 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...
10 yıl önce buldu 'Nasıl böyle bir şey olur?' diyerek hemen eve götürdü!10 yıl önce buldu 'Nasıl böyle bir şey olur?' diyerek hemen eve götürdü!
Son dakika: Koronavirüs kabusu devam ediyor! Bakan Koca uyardı... 'Aralık ayında...'Son dakika: Koronavirüs kabusu devam ediyor! Bakan Koca uyardı... 'Aralık ayında...'
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler afad

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Bir anda etkili oldu: Her yer beyaza büründü!

Türkiye güne kahreden haberle uyandı! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Türkiye güne kahreden haberle uyandı! 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın

Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın

10 TL kazanmıştı! Bakın şimdi ne iş yapıyor

10 TL kazanmıştı! Bakın şimdi ne iş yapıyor

İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmaz

İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında açıkladı! Milyonları etkileyecek: Zam kaçınılmaz

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.