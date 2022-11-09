9 Kasım deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 9 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (9 Kasım 2022 Çarşamba) vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşen son depremler, internete araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.09 06:16:37 39.3565 26.0712 5.0 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.09 05:39:03 38.3973 28.4712 27.7 -.- 1.6 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2022.11.09 05:13:25 38.3482 27.1853 5.1 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.09 04:10:32 37.0632 28.3903 2.9 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.09 04:01:57 36.8433 28.9785 3.5 -.- 1.7 -.- KAVACIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2022.11.09 03:38:08 37.9733 27.1737 5.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.09 03:18:21 36.8850 28.9920 9.6 -.- 1.5 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2022.11.09 03:10:16 39.9322 25.9337 14.4 -.- 0.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.09 02:44:25 38.2217 38.7717 4.2 -.- 2.7 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.11.09 02:13:58 36.3320 27.5648 10.1 -.- 1.5 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.11.09 01:46:29 38.4717 30.4335 6.9 -.- 1.9 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.11.09 01:35:48 38.4388 30.4328 10.1 -.- 1.4 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.11.09 01:21:24 36.1832 27.6078 5.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.09 01:09:38 37.4193 37.0102 5.4 -.- 1.1 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.11.09 00:47:50 36.9103 27.7608 29.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.11.09 00:09:06 38.7290 42.5840 8.4 -.- 2.3 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

