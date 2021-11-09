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9 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım 2021 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

09.11.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 61.298.026 TL değerinde olmuştu. Peki 9 Kasım 2021 Salı Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Kasım Süper Loto sonuçları...

9 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Kasım 2021 Salı Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 61.298.026 TL değerinde oldu. Peki 9 Kasım 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

9 KASIM SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce geçtiğimiz Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 9 Kasım için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 61.298.026 lira olarak belirlendi.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 4,22, 28, 37, 39 ,56 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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