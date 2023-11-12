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9 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? millipiyangoonline.com ile sorgulama

12.11.2023 18:59 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı?, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2023' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 12 Kasım Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Peki, SÜPER LOTO sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım Süper Loto nasıl oynanır?

9 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? millipiyangoonline.com ile sorgulama

Süper Loto sonuçları 12 Kasım Pazar akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 12 Kasım Pazar akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

12 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 12 Kasım Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

12 KASIM SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

9 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

7 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 9 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 36.052.931,30 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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