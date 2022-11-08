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9 Kasım yarım gün mü? 10 Kasım okullar tatil mi? Atatürk’ü Anma Günü öncesi 9 Kasım'da işyerleri ve okullar!

08.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi birçok kişi; "9 Kasım yarım gün mü?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Birçok öğrenci ve çalışan internette 9 Kasım'ın öğleden sonra resmi tatil olup olmadığını öğrenmek için yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 9 Kasım yarım gün mü? 10 Kasım okullar tatil mi? İşte detaylar...

9 Kasım yarım gün mü? 10 Kasım okullar tatil mi? Atatürk’ü Anma Günü öncesi 9 Kasım'da işyerleri ve okullar!

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi çok sayıda vatandaş arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bundan 84 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde birçok kişi Anıtkabir'e giderek atalarına minnetlerini gösterecek ve saygı duruşunda bulunacaklar. Peki, 9 Kasım yarım gün mü? 10 Kasım okullar tatil mi?

9 KASIM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ OLACAK?

9 Kasım tatil olmayacak. Öğrenciler okula gidecek, çalışanlar ise işlerine devam edecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatil değildir.

10 Kasım'da okullar ve kamu kuruluşları açık olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takvimine göre 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk haftası kapsamında çeşitli etkinler düzenlenecek.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

10-kasım

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

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Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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