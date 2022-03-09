9 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 9 Mart 2022 Çarşamba

9 Mart Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'un Çatalca, Fatih ve Silivri gibi bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ hangi ilçe ve noktalarda elektrik kesintisi yaşanacağına ilişkin güncel listey, her gün internet sitelerinde paylaşıyor. Mart Çarşamba günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 9 Mart 2022 Çarşamba Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz...

9 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Mart 2022 Çarşamba günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

9 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

AVCILAR

NO: 12735870

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, ATEŞ, BEKÇİ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, FIRIN, GÜLTEKİN, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MAHMUTOĞLU, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, RIFAT, SPOR, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 09/03/2022 09:30:00 - 09/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12736036

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 09/03/2022 00:01:00 - 09/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12780316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 09/03/2022 00:00:00 - 09/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12869316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, MENEKŞE 1, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 09/03/2022 02:00:00 - 09/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12735698

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 09/03/2022 00:00:00 - 09/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735700

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah EVRİM, SİTE sk bölgelerinde 09/03/2022 02:00:00 - 09/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735703

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk Çınarlı cd., Çamlık cd.,, bölgelerinde 09/03/2022 03:00:00 - 09/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12735974

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 09/03/2022 10:00:00 - 09/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 12906320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, DUVARCI ADEM, IRMAK, KILBURNU, MADIRGA, MISIR BUĞDAYI, TAVŞAN, UYGUR, YENİ KAFA, ÇALGICI, ŞEHİT İLYAS sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, BÜYÜK ŞİŞHANE, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, DUVARCI ADEM, FERİDİYE, KILBURNU, KÜÇÜK MUMHANE, KÜÇÜK ŞİŞHANE, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVŞAN, YENİ KAFA, ÇAYLAK sk / TOMTOM mah SEFER BOSTANI sk / YENİŞEHİR mah IRMAK, KASAP HURŞİT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÖKKUŞAĞI sk / ESKİŞEHİR mah KASAP HURŞİT, KAYTANCI RASİM sk / PAŞA mah İNCİ sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, KUZUKULAĞI, KÖSTEBEK, NİZAMİYE, SAZLIDERE, TAKSİM DOLAPDERE, ÇARIK sk bölgelerinde 09/03/2022 10:00:00 - 09/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 12521318

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMEŞE, BİLGE 2, CİVAN, DANTEL, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, KAYNARCA, ORHAN VELİ, ÇELEBİ 1, ŞEBNEM, ŞEHNAZZADE sk / KAMİLOBA mah TUTKU sk bölgelerinde 09/03/2022 09:00:00 - 09/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12806325

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah CUMHURİYET 3, KAYALI, KOLEJ, KİRAZ 2, PORTAKAL, RAUF DENKTAŞ, VİŞNE 2, ÇİLEK 3, ÖZDOĞAN, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 09/03/2022 09:30:00 - 09/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 12976316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk bölgelerinde 09/03/2022 09:00:00 - 09/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12520319

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah COŞAR ÇIKMAZI, CİHANGÜL, CİVELEK ÇIKMAZI, KARACAKÖY, RUMELİLER ÇIKMAZI sk / ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLI, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk bölgelerinde 09/03/2022 09:00:00 - 09/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12735820

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, MARUF, PARK, REİS, SAMATYA, YALDIZ, ÖZNUR, İRADE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/03/2022 10:00:00 - 09/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12977316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AMBARLI, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, EKOL ÇIKMAZI, GÜNGÖR, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, SAFRAN, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ÇANAKÇI DEDE , ÇINAR, İBRAHİMÇAVUŞ sk bölgelerinde 09/03/2022 11:00:00 - 09/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12977318

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 09/03/2022 14:00:00 - 09/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 12602230

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 253., 277., 278., 279., 280., 281., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 09/03/2022 09:00:00 - 09/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 12504463

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah AZEP ASKERİ, DARÜLHADİS, KATİP ÇELEBİ, MUABBİR, MÜHENDİS sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AKİFPAŞA, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, ISLAH, KALENDER MEDRESESİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, AZEP ASKERİ, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KALENDER MEKTEBİ, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, REVANİ ÇELEBİ, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk / SÜLEYMANİYE mah KİRAZLI MESCİT sk bölgelerinde 09/03/2022 00:00:00 - 09/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12791321

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah DARÜSSAADE, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 09/03/2022 09:30:00 - 09/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12792316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah EBUSSUUD sk bölgelerinde 09/03/2022 09:30:00 - 09/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12720316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 09/03/2022 00:01:00 - 09/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12719317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK, GARDENYA sk bölgelerinde 09/03/2022 00:01:00 - 09/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12862319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7144., OĞUZ ARAL sk bölgelerinde 09/03/2022 01:00:00 - 09/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12923316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 09/03/2022 09:00:00 - 09/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12783316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINHOROZ, BUYRUK, CAMBAZTEPE, DEVECİOĞLU, EFSUN, EZBER, EŞİT, FINDIKLI, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HANEDAN, KIVANÇ, KIZILCIK, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, ZÜHRE, ŞİMAL sk bölgelerinde 09/03/2022 09:00:00 - 09/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12785316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM,POSTA sk bölgelerinde 09/03/2022 13:00:00 - 09/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 12810316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961. sk bölgelerinde 09/03/2022 09:30:00 - 09/03/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

9 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

