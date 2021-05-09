KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 9 Mayıs günlük burç yorumları | 9 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

9 Mayıs günlük burç yorumları | 9 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

Seo Editör-5 Seo Editör-5
09.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezegenlerin ve yıldızların gökyüzünde yapmış olduğu günlük hareketleri duygularımızı, düşüncelerimizi ve günlük yaşantımızda yaşayacağımız olayları yakından etkileyebiliyor. 9 Mayıs günü Boğa burcu güne karmaşık rüyalarla uyanırken, Yay burçları ise rutin hayatından sıyrılmak isteyebilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 9 Mayıs günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları

9 Mayıs günlük burç yorumları | 9 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

9 Mayıs Pazar günü, ay yine Koç burcunda olacak. Gün boyu oldukça cesur davranışlar sergileyebilir ve daha enerjik olarabiliriz. Çevremizle münakaşaya girmekten kaçınmalıyız. Başak burcu bugün pozitif ve negatif duyguları uçlarda yaşarken, Terazi burcu ev içerisinde veya ilişkilerinde sıkılganlıklar yaşayabilir. Aslan burcu ise bugün iş ve sorumluluklarıyla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün ileri tarihli planlamalar ve planlarınızla ilgili düzenlemelerle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeye devam etmelisiniz. Öfke kontrol sorunlarına dikkat.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün karmaşık rüyalarla güne uyanabilirsiniz. İç huzursuzluğu beslememeye, negatif düşüncelerden sıyrılmaya gayret edin. Meşguliyet gün boyu sizi daha dinç tutabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevrenizle ilişkilerinizde anlaşmazlıklar doğabilir. Karşınızdakilerin beklentilerini anlamakta daha hassas olmalısınız. İlişkilerde dengeyi korumalı.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün sağlığınıza özen göstermeli, sizi aşağıya çeken düşüncelerden, insanlardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Gündeminizdeki bazı belirsizlikler netleşebilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün yapılacak işlerle ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. İnsanlarla iletişiminizde bazı anlaşmazlıklar doğabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün pozitif ve negatif her duyguyu daha uçlarda yaşayabilirsiniz. Kendinizi doldurmamaya dikkat edin. Detaylar ve anlık durumlar sizin için daha önemli olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün ev içerisinde veya bazı ilişkilerinizde sıkılganlık ve değişim isteği ortaya çıkabilir. Ev halkıyla iletişiminizde anlık zıtlaşma ve gerilimler olabilir. Çözümcü olmalı veya kendi alanınıza çekilmelisiniz.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün sorumluluklar ve iş hayatı gündeminizde olabilir. Sorun ve problemlere odaklanmaya daha meyilli olabilirsiniz. Egzersiz ve hareket daha iyi hissettirecek ve enerjinizi yükseltecektir.

YAY BURCU YORUMU
Bugün rutininizden sıyrılmak isteyebilirsiniz. Finansal konular üzerine kafa yorabilir, riskli yatırımlarla ilgilenebilirsiniz. Gelecekle ilgili kaygı enerjisinde kalmamaya gayret edin.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün iş veya özel hayatınızda bir sorunu çözmek, bir engeli aşmakla ilgili çaba sarf edebilir; zor bir işi başarabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizde abartılara gitmemeye dikkat edin.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün ertelediğiniz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Hızlı karar alıp, hızlıca harekete geçebilirsiniz. Ezgersiz ve sporlar iyi gelecektir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde tahammül gerektiren durumlar olabilir. Fedakarlık ve iyilikler gözden geçirilebilir. Bencilliğe ve kibre düşmemeye gayret edin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Bugün sizi neler bekliyor? İşte burç yorumuBugün sizi neler bekliyor? İşte burç yorumu
Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?
Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu Balık burcu Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Genç isimden nefes kesen pozlar

Genç isimden nefes kesen pozlar

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Mescid-i Aksa tepkisi! "Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum"

Mescid-i Aksa tepkisi! "Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum"

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Bugün burcunuz ne söylüyor?

Bugün burcunuz ne söylüyor?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Burcunuza göre sizi neler bekliyor?

Burcunuza göre sizi neler bekliyor?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Burcunuz bugünle ilgili neler söylüyor?

Burcunuz bugünle ilgili neler söylüyor?

Vücuttaki benler çok şey anlatıyor

Vücuttaki benler çok şey anlatıyor

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Bu hafta sizi neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.