9 Mayıs günlük burç yorumları | 9 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

BOĞA BURCU YORUMU Bugün karmaşık rüyalarla güne uyanabilirsiniz. İç huzursuzluğu beslememeye, negatif düşüncelerden sıyrılmaya gayret edin. Meşguliyet gün boyu sizi daha dinç tutabilir.

KOÇ BURCU YORUMU Bugün ileri tarihli planlamalar ve planlarınızla ilgili düzenlemelerle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeye devam etmelisiniz. Öfke kontrol sorunlarına dikkat.

9 Mayıs Pazar günü, ay yine Koç burcunda olacak. Gün boyu oldukça cesur davranışlar sergileyebilir ve daha enerjik olarabiliriz. Çevremizle münakaşaya girmekten kaçınmalıyız. Başak burcu bugün pozitif ve negatif duyguları uçlarda yaşarken, Terazi burcu ev içerisinde veya ilişkilerinde sıkılganlıklar yaşayabilir. Aslan burcu ise bugün iş ve sorumluluklarıyla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün sağlığınıza özen göstermeli, sizi aşağıya çeken düşüncelerden, insanlardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Gündeminizdeki bazı belirsizlikler netleşebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün yapılacak işlerle ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. İnsanlarla iletişiminizde bazı anlaşmazlıklar doğabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün pozitif ve negatif her duyguyu daha uçlarda yaşayabilirsiniz. Kendinizi doldurmamaya dikkat edin. Detaylar ve anlık durumlar sizin için daha önemli olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ev içerisinde veya bazı ilişkilerinizde sıkılganlık ve değişim isteği ortaya çıkabilir. Ev halkıyla iletişiminizde anlık zıtlaşma ve gerilimler olabilir. Çözümcü olmalı veya kendi alanınıza çekilmelisiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün sorumluluklar ve iş hayatı gündeminizde olabilir. Sorun ve problemlere odaklanmaya daha meyilli olabilirsiniz. Egzersiz ve hareket daha iyi hissettirecek ve enerjinizi yükseltecektir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün rutininizden sıyrılmak isteyebilirsiniz. Finansal konular üzerine kafa yorabilir, riskli yatırımlarla ilgilenebilirsiniz. Gelecekle ilgili kaygı enerjisinde kalmamaya gayret edin.