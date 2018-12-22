"9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdu"

GAZİANTEP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na 9 milyon 210 bin kişinin başvurduğunu ve bu kişilerin 10 milyar 350 TL'lik bedeli yatırdığını belirterek, "Devletin vatandaşıyla barışını içeren, vatandaşımızın elektriğini, suyunu ve doğalgazını alabilmesi adına yapılan bu düzenlemede 10 milyona yakın vatandaşımız kanundan istifade etti." dedi.

Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, illerin sorunlarını çözmek üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini, Gaziantep'in de bu kapsamda yer aldığını belirtti.

"Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının kısa bir süre önce Gaziantep'e getirilmesinden memnuniyet duyduğunu anlatan Kurum, mozaiğin kente getirilmesiyle turizm ve ekonomi anlamında da önemli kazanımlar yakalayacağına inandığını vurguladı.

Bakan Kurum, Gaziantep'e bakanlık olarak yapılacak ve desteklenecek projelere ilişkin bilgi verdi.

- "10 milyona yakın vatandaşımız kanundan istifade etti"

"İmar Barışı ile ilgili genel bilgileri vermek istiyorum." diyen Kurum, şunları söyledi: