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  4. 9 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır?

9 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır?

09.01.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Ocak Şans Topu çekilişinin sonuçları araştırılıyor. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş noter ve Milli Piyango yetkilileri eşliğinde gerçekleştiriliyor. İşte 9 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama linki!

9 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır?

Binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alan 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları, çekilişin başlangıcından hemen sonra belli oluyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarına haberimizde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. İşte 9 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama linki!

9 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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