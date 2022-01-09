9 Ocak Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları nereden sorgulanır?

Binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alan 9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları, çekilişin başlangıcından hemen sonra belli oluyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarına haberimizde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. İşte 9 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama linki!

9 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.



