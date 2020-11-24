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9 saatten fazla uyuyorsanız kendinizi tehlikeye atıyorsunuz!

24.11.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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9 saatten fazla uyuyorsanız kendinizi tehlikeye atıyorsunuz!

Yetersiz ve kötü bir uyku, vücuttaki antikor miktarını azaltarak bağışıklık sistemini düşürüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alihan Oral, uykunun sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğunu detaylı bir şekilde anlattı.

Uykunun bağışıklık sistemi ile ilişkisine değinen Dr. Öğr. Üyesi Oral, “Uyku, vücudumuzun hem dinlenmesi hem de kendini yenilemesi için gereklidir. Uyku esnasında vücudumuzdaki bağışıklık sistemini oluşturan hücreler de diğer hücreler gibi kendini yeniler ve daha aktif hale gelirler. Uyku süresinin kısalmasının savunma sisteminde rol alan T lenfosit ve doğal öldürücü (NK) hücre sayısında ve mikroorganizmalarla savaşta üretilen antikorlarda azalmaya sebep olduğu gösterilmiştir. Aynı zamanda uyku sırasında salınan melatonin hormonunun da bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Yetersiz veya kötü uyku durumunda salınan melatonin hormonu miktarı azalır, bu da bağışıklık sistemini olumsuz etkiler” dedi.

'UYKUSUZLUK AŞININ ETKİSİNİ AZALTIYOR'

Covid-19 aşısının yüksek başarı oranına sahip olacağı haberleriyle derin bir nefes alırken uzmanlar düzensiz ve yetersiz uyuyan kişilerde aşının yeterince etkili olamayabileceğini belirtti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oral, “Yapılan çalışmalarda yetersiz ve kötü bir uykunun aşının vücutta üreteceği koruyucu antikor miktarını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır” şeklinde konuştu.

Dr. Oral sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan çalışmalarda aşı yapılan kişilere bakılınca yeterli uyuyan kişilerde, yeterli uyumayanlara göre vücudun aşıya verdiği cevabın daha iyi olduğu ortaya konulmuştur. Grip, hepatit ve menenjit aşıları ile ilgili yapılan bu çalışmalarda uyku süresi ile aşının oluşturduğu antikor yanıtı arasında ilişki saptanmış. Aşıların yapılması ile vücudumuzda oluşabilecek koruyucu antikorların yeterince salınması için yeterli bir uykuya ihtiyaç vardır. Covid-19 ile ilgili bu konuda çalışma olmamasına rağmen Covid-19 aşısının gündemde olduğu bu günlerde yeterli uykunun önemi aşının yapıldığı zamanlarda daha da önemli hale gelecektir”.

'5 SAATTEN AZ, 9 SAATTEN FAZLA UYUNMAMALI'

Tüm ömrümüzün yaklaşık üçte birinin uykuyla geçtiğini söyleyen Dr. Oral, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı bir uyku için de şu tavsiyeleri verdi:

“Yetişkin bir insanın ideal uyku saati 6-8 saat arasındadır. Uyku, 5 saatten az ve 9 saatten fazla olmamalıdır. Uyku saatinin yanında uyku kalitesi için ise çok geç saatlerde uyunulmaması, her gün aynı saatte yatağa girilmesi, yatağa teknolojik aletlerle girilmemesi, aydınlığın ve sessizliğin ayarlanması ve geç saatlerde alkol ve kafeinden uzak durulması gibi durumlara dikkat edilmesi önemlidir”.

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