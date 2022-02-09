9 Şubat Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları 9 Şubat 2022 Çarşamba

Şans Topu çekilişi 9 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Şisal Şans tarafından gerçekleştirilecek ve Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanacakolan Şans Topu'nun 9 Şubat Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki 9 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu mu?Şans oyunu severlerin merakla beklediği 9 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarının ayrıntılarını sizler için derledik.

Çekilişler gerçekleşir gerçekleşmez haberimizde yer vereceğiz.

