9 yaşındaki kızı Elif Eylül'ü öldürmüş, asit içip intihar etmişti! Hatay'daki vahşetle ilgili yeni gelişme: Telefonda...

Hatay İskenderun'da dün korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Bahar Berberci Sarıbaş, 9 yaşındaki kızı Elif Eylül kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra asit içip intihar girişiminde bulunan Sarıbaş hayatını kaybetti. Kızının ardından anne Bahar Berberci Sarıbaş da bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sarıbaş'ın ayrı yaşadığı eşiyle telefonda tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

Olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Sarıbaş ile kızını hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Elif Eylül'ün cenazesi bu sabah dedesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen Elif Eylül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bahar Berberci Sarıbaş'ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından Hatay'ın Belen ilçesine getirildi. Sarıbaş'ın cenazesi Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlık Kompleksi'ne defnedildi.

TELEFONDA EŞİYLE TARTIŞIP...

Sarıbaş'ın İstanbul'da yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra Hatay'ın İskenderun ilçesine geldiği, bir süre sonra telefonda konuşup yeniden barıştıkları belirtildi. Sarıbaş'ın İstanbul'a dönmek için hazırlık yaparken eşiyle telefonda yeniden tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Kaynak: DHA



