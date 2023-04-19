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9 yıldır tıraş olmayan kadın erkek olmakla suçlandı! "Kokuyu aldığım zaman..."

19.04.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıraş olmaya karşı çıkan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Kadın bedenleri üzerine dayatılan baskılara meydan okuyan kadın vücutlarındaki tüyleri uzatarak diğer kadınlara da destek oluyor. Koltuk altını yıllardır tıraş etmeyen Fenella Fox, erkek olduğu suçlamalarına cevap verdi.

9 yıldır tıraş olmayan kadın erkek olmakla suçlandı! "Kokuyu aldığım zaman..."

Madonna, Lady Gaga, Julia Roberts gibi birçok ünlü kadın vücudundaki tüyleri alma baskısına karşı çıkıyor. Sosyal medya ile artış gösteren güzellik standartlarına meydan okuyan kadınlar tüylerini alma zorunluluğuna yanıt veriyor. Fenella Fox, sosyal medya hesaplarında trollerin onun "bir erkek gibi kıllı " olduğunu söylediğini ancak insanların ne düşündüğünden rahatsız olmadığını ve bu yorumların yakın zamanda bir tıraş bıçağını eline almasını sağlamayacağını açıkladı.

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Fenella, yayınladığı videoda tıraş olmaktan bahsetti. Kendisine sık sık sorulan- "Ne zamandır tıraş olmuyorsun?" sorusuna yanıt olarak bu konu hakkında açıklamalar yaptı. YouTube takipçilerine “Dürüst olmak gerekirse, aslında bu soruyu tek bir sayıyla cevaplayamam, çünkü vücudunuzun tıraş olabileceğiniz farklı bölgeleri var, değil mi? İşte yüzün, koltuk altların, ayak parmakların, bacakların ve birkaç başka yer." dedi.

KOLTUK ALTINI 9 YILDIR ALMIYOR

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“Vücudumun her bölgesi farklı zamanlarda tıraş oldu, ancak yaklaşık sekiz yıl, belki daha uzun bir süre, tıraş olmayı bırakmaya karar verdiğim zamandır. Küçük parçalarla deneyler yaptım - geçenlerde üst dudağıma ağda yaptım, sol bacağımdaki tüyleri parlattım, sağ bacağımı her zaman olduğu gibi bıraktım. En uzun, belki dokuz yıldır koltuk altı tüylerime dokunmadım."

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Fenella , "Koltuk altlarınız Kıllı olduğu için daha çok mu kokuyor?" diye soran bir yoruma yanıt verdi. “Dürüst olmak gerekirse, kokuyu aldığım kıvama geldiğinde tıraş ettirmekle uzatmak arasındaki farkı gerçekten fark etmemiştim ama tüylerimi büyüttükten sonra deodorant kullanmayı bıraktım. Bunun nedenlerinden biri, eskiden her gün roll-on giyiyor olmamdı ve bu bana doğru gelmiyordu."

ERKEKLERLE KARŞILAŞTIRIYORLAR

Fenella, 'kadınlar da kıllıdır' başlığıyla paylaştığı bir diğer klipte crop top giyip koltuk altlarını kaldırarak tüylerini gösteriyor. Vücut kıllarının bir sonucu olarak insanların onu bir erkekle karşılaştırdığını açıkladı. Kadın, “Az önce son videomda bir etiket kullandım ve daha önce kimsenin bu etiketi kullanmadığını fark ettim. #hairylikeawoman kullandım, çünkü bana her zaman bir erkek gibi kıllı olduğum söylendi. Ama ben erkek değilim."

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Ancak sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda genellikle olumluydu. Birçoğu vücut kıllarını normalleştirmeye hevesliydi. Bir kişi, "Bu koltuk altı kılı olayının normalleştirilmesi gerekiyor" dedi.

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