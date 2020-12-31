90 bin kişi izledi! Fırın temizliğinin kolay yolunu bakın nasıl buldu

TikTok'ta @mama_mila olarak bilinen kadın, düzenli olarak çeşitli kullanışlı yaşam hilelerini paylaşıyor, ancak izleyicileri şaşkına çeviren mikrodalga temizleme ipucu en dikkat çekenlerden biri oluyor.

Kadın bir sürahide bir çay kaşığı deterjana bir bardak su ekliyor ve iyice karıştırıyor. Sonra sürahiyi mikrodalga fırına koyup dört dakika boyunca fırının çalışmasını sağlıyor. Kapısını açmadan bir dört dakika daha bekletiyor ve ardından mikrofiber bezle siliyor. Saniyeler içinde kirin gittiğini söyleyen kadın 'buhar tüm inatçı, pişmiş yiyecekleri yumuşattı ve temizlemeyi çok kolaylaştırdı' dedi.

Video, paylaşıldığından bu yana, 90 binden fazla izlendi.



