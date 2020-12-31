KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. 90 bin kişi izledi! Fırın temizliğinin kolay yolunu bakın nasıl buldu

90 bin kişi izledi! Fırın temizliğinin kolay yolunu bakın nasıl buldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 31.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
90 bin kişi izledi! Fırın temizliğinin kolay yolunu bakın nasıl buldu

Mikrodalga fırın, mutfaktaki en kullanışlı eşyalardan biri olabilir ancak temizlenmesi de en zor, en can sıkıcı olan eşyalardan biridir. Garip açılar ve küçük boşluklar, üstesinden gelmeyi inanılmaz derecede zaman alıcı ve sıkıcı hale getirir. Ama artık, mikrodalga fırını kısa sürede temizlemenin bir yolu var. Hem de saatlerce ovmadan!

TikTok'ta @mama_mila olarak bilinen kadın, düzenli olarak çeşitli kullanışlı yaşam hilelerini paylaşıyor, ancak izleyicileri şaşkına çeviren mikrodalga temizleme ipucu en dikkat çekenlerden biri oluyor.

@mama_mila_

No more scrubbing ???? ##tipsandtricks ##homeproject ##homeroutine ##homehacks ##springcleaning ##momsoftiktok ##cleanhome ##wipeitdown

♬ High Fashion (feat. Mustard) - Roddy Ricch

Kadın bir sürahide bir çay kaşığı deterjana bir bardak su ekliyor ve iyice karıştırıyor. Sonra sürahiyi mikrodalga fırına koyup dört dakika boyunca fırının çalışmasını sağlıyor. Kapısını açmadan bir dört dakika daha bekletiyor ve ardından mikrofiber bezle siliyor. Saniyeler içinde kirin gittiğini söyleyen kadın 'buhar tüm inatçı, pişmiş yiyecekleri yumuşattı ve temizlemeyi çok kolaylaştırdı' dedi.

Video, paylaşıldığından bu yana, 90 binden fazla izlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Bu halinden eser yok! Hipnoz oldu 24 kilo verdiBu halinden eser yok! Hipnoz oldu 24 kilo verdi
Aralık ayında sizi neler bekliyor?Aralık ayında sizi neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Hamileyken hamile olduğunu öğrendi! Rahimdeki sperm...

Hamileyken hamile olduğunu öğrendi! Rahimdeki sperm...

Bu halinden eser yok! Hipnoz oldu 24 kilo verdi

Bu halinden eser yok! Hipnoz oldu 24 kilo verdi

Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?

Vajinal mantar nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır?

Vajinal kuruluğa karşı kullanılıyor: Kayganlaştırıcı nedir? Kullanımı ve tercih sebepleri nelerdir?

Vajinal kuruluğa karşı kullanılıyor: Kayganlaştırıcı nedir? Kullanımı ve tercih sebepleri nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

Artık hamilelik pozlarıyla gündemde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Aldatıldığını gözlerinden anladı! Binlerce kişi bu olayı konuşuyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

Dakikalar içinde kar gibi bembeyaz yapıyor

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

'Çıplak' gelinlik tartışmaya yol açtı! Balayı için sakla

Diğer Haberler

Hamileyken hamile olduğunu öğrendi! Rahimdeki sperm...

Hamileyken hamile olduğunu öğrendi! Rahimdeki sperm...

Hipnoz oldu! Mide küçültme ameliyatı olduğunu düşünerek 24 kilo verdi

Bu halinden eser yok! Hipnoz oldu 24 kilo verdi

Tuvaletteki sarı lekeleri çıkarıyor, ayna gibi yapıyor!

Tuvaletteki sarı lekeleri çıkarıyor, ayna gibi yapıyor!

Doğru sütyen seçimi nasıl yapılır?

Doğru sütyen seçimi nasıl yapılır?

Demi Lovato yeme bozukluğunu yendi, vücut çatlaklarını sergiledi

'Vücudum iyileşti' fotoğrafı!

Duş başlığındaki kireci kökünden söküp atıyor! Derinlemesine temizleyen şey...

Duş başlığındaki kireci kökünden söküp atıyor! Derinlemesine temizleyen şey...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.