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90 km hızla yaklaşıyor... O ülkede alarm! Okullarda eğitime ara verildi, onlarca uçak seferi iptal

08.10.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin güneyine yaklaşan Koinu Tayfunu nedeniyle önlemler alınıyor. Bölgenin güneyine 90 km hızla yaklaşan tayfun sebebiyle "8. seviye" alarm verilirken, tüm okullarda eğitime ara verildi, en az 70 uçak seferi iptal edildi.

90 km hızla yaklaşıyor... O ülkede alarm! Okullarda eğitime ara verildi, onlarca uçak seferi iptal

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Gözlemevi, bölgenin güneyine saatte 90 kilometre hızla yaklaşan tayfun nedeniyle bugün öğle saatlerinde "8. seviye" alarm ilan etti. Eğitim Bürosu, tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu, eğitim kurumlarından öğrencilerin güvenliğini sağlamalarını istedi.

EN AZ 70 UÇAK SEFERİ İPTAL

Tayfun, hava yolu seferlerinin aksamasına yol açarken, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda şu ana dek 33'i gidiş, 37'si geliş olmak üzere en az 70 uçak seferi iptal edildi.

OTOBÜS SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Şehir için ulaşım hatlarını işleten MTR Şirketi, tren ve hafif tren seferlerinin süreceğini duyururken, bölgenin güneyindeki Tuen Mun, Yuen Long ve Tin Shui Wan ilçelerinde otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Adalar arası feribot hizmeti veren Star Ferry şirketi de öğleden sonraki tüm seferlerini durdurdu.

Hong Kong Jokey Kulübü, bugün düzenlenmesi planlanan at yarışını iptal ederken, Disneyland ve Ocean Park tema parkları kapılarını kapattı.

"EVDEN UZAKTAYSANIZ BİR AN EVVEL DÖNÜŞ YOLCULUĞUNA BAŞLAYIN"

Yerel hükümetten yapılan duyuruda, şiddetli rüzgar ve yağış riski nedeniyle vatandaşlara, "bölge içinde uzun yolculuklardan kaçınmaları ve evlerinden uzaktalarsa bir an evvel dönüş yolculuklarına başlamaları" tavsiye edildi.

Japoncada "Küçük Köpek Takımyıldızı"na verilen isimle adlandırılan Koinu, son 3 ayda bölgede acil durum uyarısı verilen 5. tayfun oldu. Daha önce temmuzda Talim, ağustosta Ma-on ve Saola ile eylülde Haikui tayfunları nedeniyle alarm ilan edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hong Kong tayfun

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