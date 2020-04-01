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90 yaşında Belçika’da koronavirüs’ten ölen kadın solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, bunu gençler için kullanın"

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

90 yaşındaki Belçikalı Susan Hoylaerts, solunum güçlüğü yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından kullanması gerektiği söylenen solunum cihazını, kendinden daha genç olanların kullanmasını isteyerek reddetti ve bundan iki gün sonra COVID-19 nedeniyle öldü.

90 yaşında Belçika’da koronavirüs’ten ölen kadın solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, bunu gençler için kullanın"

Belçika’nın Lubbeek bölgesindeki Binkom şehrinde yaşayan Susan Hoylaerts COVID-19’a yakalanarak durumu kötüleşince 20 Mart günü hastaneye kaldırıldı.

Solunum hastalıklarıyla mücadelede önemli bir ekipman olan ventilatör sayısında dünya çapında yetersizlik yaşanmaktadır. Ventilatörler, durumu ağır koronavirüs hastalarının tedavileri için çok önemlidir. Kendi başlarına nefes almakta zorlanan hastaların ciğerlerine oksijen pompalamaya yarar.

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Belçika’nın Lubbeek bölgesindeki Binkom şehrinde yaşayan Susan Hoylaerts COVID-19’a yakalanarak durumu kötüleşince 20 Mart günü hastaneye kaldırıldı.

"CİHAZI GENÇ HASTALAR İÇİN KULLANIN"

Hoylaerts, iştahsızlık ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurarak tıbbi yardım talep etti. Yapılan Koronavirüs testinin pozitif sonuç vermesiyle Hoylaerts izole edilerek hastanede tedaviye alındı. İzolasyon nedeniyle Hoylaerts kızı tarafından ziyaret edilemedi. Hoylaerts’in, hastanede tedavisiyle ilgilenen doktorlara “Solunum cihazı kullanmak istemiyorum, cihazları genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım” dediği kaydedildi.

20 Mart’ta şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Susan Hoylaerts, iki gün sonra 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Annesinin kaybıyla yıkılan kızı Judith, Hollandalı Het Laatste Nieuws adlı gazeteye “Anneme veda edemedim, cenaze törenine bile katılamıyorum” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü aktardı. Judith’e göre aile sürekli evdeydi ve karantina önemlerine dikkatle uyuyordu. Buna rağmen virüsün annelerine bulaşmış olması, aileyi şaşırttı.

BELÇİKA'DA ÖLÜ SAYISI 705'E YÜKSELDİ

Belçika’da şu ana dek kaydedilmiş ve resmi kaynaklarca açıklanmış koronavirüs nedenli ölüm sayısı 705. Açıklanan rakamlara göre, Salı günü ülkede koronavirüs kaynaklı ölümlerde önceki gün 513’te duran sayıda yaklaşık 200 kişilik bir artış yaşandı.

TEDAVİDE VENTİLATÖRLER ÖNEMLİ

AB’nin küçük ülkelerinden, 11.4 milyon nüfuslu Belçika’da 12.775 COVID-19 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bunlardan 1.021 kişi yoğun bakımda olmak üzere, 4.920 kişi tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Yetkililer 12 yaşında Belçikalı küçük bir kızın koronavirüs ile enfekte olduğunu ve Avrupa’da bu hastalıktan ölen en küçük yaşta vaka olduğunu doğruladı.

Akciğerlere oksijen pompalayarak kişinin kendi başına tekrar nefes alabilmesine yardımcı olan ventilatörler, kendi başlarına nefes almakta zorlanan koronavirüs hastalarının iyileşmelerinde önemli bir rol oynamaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Belçika koronavirüs solunum ventilatörü

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