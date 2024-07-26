90 yaşındaki büyükanne ilk dövmesini yaptırdı! Seçimiyle herkesi şaşırttı

Barselonalı büyükanne 90 yaşında bile cesur kararlar alınabileceğini gösteriyor. Tornuyla beraber bir dövme dükkanına giden büyükanne dövme seçeneklerini inceledikten sonra kendi tasarımını yapıyor ve sonuçtan memnun kalıyor.

90 YAŞINDA İLK DÖVMESİNİ YAPTIRDI

Bir kullanıcı TikTok'ta , "90 yaşındaki büyükannem ilk kez dövme yaptırıyor." başlığıyla büyükannesinin dövme yaptırdığı anları paylaştı.

Videoda, heyecanlı büyükanne dövme dükkanına girmeden önce gülümsüyor ve ardından dövme çeşitlerinin yer aldığı bir dergiyi inceliyor.

Daha sonra kendi dövmesini tasarlamayı seçen kadın bileğine basit bir kalp çizimi yapmaya karar veriyor.

Dövmesi yapılan büyükanne koruma amaçlı streç filme sarılı yepyeni dövmesini göstererek çok memnun bir şekilde stüdyodan ayrılıyor.

Kullanıcılar kadına övgüler yağdırırken biri, "Etkileyici! Gençken nasıldı bilmek isterdim, zamanının ötesinde bir kadın olmalı!" şeklinde yorum yazdı.