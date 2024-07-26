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    4. 90 yaşındaki büyükanne ilk dövmesini yaptırdı! Seçimiyle herkesi şaşırttı

    90 yaşındaki büyükanne ilk dövmesini yaptırdı! Seçimiyle herkesi şaşırttı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.07.2024 12:15
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    Bir torun, 90 yaşındaki büyükannesinin yaptırdığı ilk dövmeyi paylaştı. Yaptırdığı dövme seçimi ile herkesi şaşırtan kadın görüntülerde çok memnun görünüyor.

    90 yaşındaki büyükanne ilk dövmesini yaptırdı! Seçimiyle herkesi şaşırttı

    Barselonalı büyükanne 90 yaşında bile cesur kararlar alınabileceğini gösteriyor. Tornuyla beraber bir dövme dükkanına giden büyükanne dövme seçeneklerini inceledikten sonra kendi tasarımını yapıyor ve sonuçtan memnun kalıyor.

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    90 YAŞINDA İLK DÖVMESİNİ YAPTIRDI

    Bir kullanıcı TikTok'ta , "90 yaşındaki büyükannem ilk kez dövme yaptırıyor." başlığıyla büyükannesinin dövme yaptırdığı anları paylaştı.

    Ekran görüntüsü 2024-07-26 120214

    Videoda, heyecanlı büyükanne dövme dükkanına girmeden önce gülümsüyor ve ardından dövme çeşitlerinin yer aldığı bir dergiyi inceliyor.

    Ekran görüntüsü 2024-07-26 120241

    Daha sonra kendi dövmesini tasarlamayı seçen kadın bileğine basit bir kalp çizimi yapmaya karar veriyor.

    Ekran görüntüsü 2024-07-26 120257

    Dövmesi yapılan büyükanne koruma amaçlı streç filme sarılı yepyeni dövmesini göstererek çok memnun bir şekilde stüdyodan ayrılıyor.

    Ekran görüntüsü 2024-07-26 120312

    Kullanıcılar kadına övgüler yağdırırken biri, "Etkileyici! Gençken nasıldı bilmek isterdim, zamanının ötesinde bir kadın olmalı!" şeklinde yorum yazdı.

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    Express
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    Anahtar Kelimeler:
    dövme
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