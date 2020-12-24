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90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

24.12.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 90 yıl önce servet olarak saklanan ve daha sonra unutulduğu için kaybolan paralar yaklaşık bir asır sonra yorgandan çıktı. Bir müşteri tarafından kabartılması için yorgancıya getirilen eski bir yorganın içine zamanında servet olarak saklanmış olan 1930 yılına ait paralar herkesi şaşırtırken, o zaman servet olarak saklanan paralar tedavülden kalkıp değerini yitirdiği için bugün hatıra olarak saklanmaya başlandı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 1971 yılında mesleğe başlayan ve bugün ilin en eski yorgancıları arasında yer alan Ahmet Küçükkonuklar, sahiplerinin izni ile ilginç bir para koleksiyonuna sahip oldu. Tedavülden kalkan ve şu anda hayatta olanların pek çoğunun kullanmadığı paralara sahip olan Küçükkonuklar, Türkiye’de yastık, yatak ve yorganlara para saklama işinin halen devam ettiğini belirtti.

Eskiden bankaların yaygın olmadığı dönemlerde altın ve para gibi değerlerin daha çok yastık ve yorganlarda saklandığını belirten Ahmet Küçükkonuklar, kabartmak için açtığı bir yorganda yaklaşık bir asır önce servet olarak saklanmış demet demet para ile karşılaştı.

SAHİBİ VEFAT ETMİŞ

Miras ve hatırası olduğu için kabartmaya getirilen yorgandaki paraların sahibinin ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.

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'1930'LU YILLARA AİT ÇIKTI'

Yaklaşık yarım asırdır yorgancılık mesleğini icra ettiğini ve meslek hayatı boyunca çok defa yastık, yatak ve yorgandan para bulduğunu ancak bu kadar eskisi ile karşılaşmadığını belirten Ahmet Küçükkonuklar, “1971 yılından beri yorgancılık yapıyorum. Beni etkileyen pek çok olayla karşılaştım. Bir defasında açtığım yastık ve yorganda çok miktarda mark ve dolar bulmuştum. Yorganın sahibine sordum. Hanımın beyi Almanya’da çalışıyormuş. Eve gönderdiği harçlıklardan biriktirdiği paraları yastık ve yorgana saklamış. Daha sonra unutmuş. Yorganla gelip servetle geri dönmüştü. Zaman zaman da servet olarak saklanıp pula dönmüş para ile dönenler de oluyor. Son olarak yününü kabartmak için açtığımız yorgandan çıkan paralar da 1930’lu yıllara ait çıktı.

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Zamanında servet olarak saklanmış. Nasıl oldu ise, sahibi vefat edince yorgan evladına miras kalmış. Hatırası olduğu için yenilenmesi için yorgan bize getirilmiş. Yorganı açtığımızda içinden zamanında servet olarak saklanmış çok miktarda para çıktı. Ancak bugün hatırasından başka bir değeri kalmayan paraların bir miktarını da bana hediye ettiler. Meslek hatırası olarak ben de bu tür paraları biriktirip koleksiyon yapıyorum” dedi.

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(İHA)

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