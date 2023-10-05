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    4. 91 kız çocuğuna tacizde bulunan çocuk bakım merkezi çalışanı ifşa edildi! Yeniden mahkemeye çıkartılarak 1623 suçla yargılanacak

    91 kız çocuğuna tacizde bulunan çocuk bakım merkezi çalışanı ifşa edildi! Yeniden mahkemeye çıkartılarak 1623 suçla yargılanacak

    05.10.2023 09:15 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'da yaşayan çocuk merkezi çalışanı Ashley Griffin 91 genç kurban ve kendisine yönelik 1.623 suçlamayla yeniden yargılanacak. Ashley Griffin, iddia edilen tüm suçlardan hüküm giydiği takdirde Avustralya'nın şimdiye kadarki en büyük pedofili suçlusu olacak.

    45 yaşındaki Ashley Griffin'in kimliği kamuoyuyla Avustralya'nın çeşitli şehirlerindeki çocuk bakım merkezlerinde çalışırken kız çocuklarına tecavüz ettiği ve taciz iddialarının ardından ifşa edildi. Söz konusu suçların 2007 ile 2022 tarihleri arasındaki 15 yıllık dönemde gerçekleştiği belirtildi. İddia edilen kurbanlardan en az 23'ü, istismar gerçekleştiğinde 1 ila 5 yaşları arasındaydı.

    YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARTILACAK

    Courier Mail'in haberine göre, Griffin tecavüz, çocuklara uygunsuz muamele ve çocuk istismarına yönelik malzeme hazırlamak ve bulundurmak da dahil olmak üzere 1600'den fazla iddia edilen suçla suçlandı. Sadece Queensland'de 136 adet tecavüz, 604 adet çocuğa uygunsuz muamele suçlaması ve 613 adet çocuk istismarı vakası tespit edildi.

    Griffin tutuklandı ve çocuk istismarı materyali hazırlamak ve dağıtmakla suçlandı.Delil yetersizliği nedeniyle dava düştü ve kısa süre sonra çocuklarla çalışmaya geri döndü. Griffith'in suçlamaları 6 Kasım'da yeniden mahkemeye çıkacak.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya taciz pedofili

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