Dünya bu toplu tecavüz skandalını konuşuyor! 12 yaşındaki kızı ailesinin yanından kaçıran 11 kişi içki içirip tecavüz etti

Bolivya'nın başkenti Laz Paza ile Sucre şehirleri arasında kalan Orura bölgesinde sabahın erken saatlerinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu ailesiyle birlikte kültürel bir etkinliğe katıldı. 11 kişilik erkek grubu ailesinin yanından 12 yaşındaki kızı içki içmeye zorlayarak kaçırdı. Etkinlik alanından uzak bir noktaya götürülen kız çocuğu 11 kişinin tecavüzüne maruz kaldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Bolivya devlet savcılığı gece yaptığı açıklamada, "Oruro Bölge Savcısı Aldo Morales Alconini, 12 yaşındaki küçük bir kıza yönelik ağırlaştırılmış bir tecavüz eylemini araştırdığını bildirdi" ifadeleri yer aldı.

Olayı araştıran savcı Alconini 3 şüphelinin yakalandığını dile getirerek, "Saldırıya ilişkin olarak şikayeti aldıktan sonra mağdurun psikolojik raporunu, kimlik doğrulama adımlarını ve suç eyleminin varlığını gösteren ve ilk üç şüphelinin tespit edilmesine yardımcı olan adli tıbbi raporu kapsayan ilgili soruşturmayı başlattık.Diğer sorumluların bulunup adalet önüne çıkarılması için polisle koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Adli tıp raporu, kızın omurgasında sürtünmeye bağlı olarak belirgin sıyrık izleri bulunduğunu gösteriyor. Bu olayın cezasız kalmaması için aydınlatılması amacıyla Adli Soruşturma Enstitüsü'nden ve diğerlerinden ihtiyaç duyacağımız bilgi ve yardımları analiz ediyoruz. Sorumluların 30 yıl hapis cezası almasını sağlamak istiyoruz." dedi.