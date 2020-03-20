95 yaşındaki büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Koronavirüs pandemisi, New York’ta yaşayan Bryne ailesini durduramadı. Virüs yüzünden büyükannelerinin 95’inci doğum gününü beraber kutlayamayan büyük aile, bu duruma yaratıcı bir çözüm önerisi buldu. Kathleen Bryne’nın ailesi ve arkadaşları, Kathleen’in doğum günü organizasyonunu koronavirüs salgını sebebiyle iptal etmişti. Ancak ailesi bu özel günü kutlama yapmadan geçmek istemiyordu. Bu yüzden hem kendilerini hem de risk kategorisi içinde yer alan büyükannelerini koruyacak bir kutlama yöntemi geliştirdiler.

Büyük bir ailesi olan Kathleen Byrne’nin 7 oğlu, 22 torunu ve 29 torununun çocuğu var. Tüm aile bir araya gelerek Kathleen’in doğum gününde ona sürpriz yaparak bahçesinden ona doğum günü şarkıları söylediler. 95 yaşındaki kadının torunlarından Sara, "Onu çok seviyoruz ve bu zor zamanda herkesin biraz mutlu olmasında çok memnunuz." dedi.



