HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 96 yaşındaki annesini canice öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

96 yaşındaki annesini canice öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

07.10.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, annesi 96 yaşındaki Fatma Saman’ı başına taşla vurarak öldüren Mehmet Saman (74), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

96 yaşındaki annesini canice öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Osman Aksünger Mahallesi 5738 Sokak’ta iki katlı evin alt katında meydana geldi.

96 yaşındaki annesini vahşice katletti! Seslere komşular koştu96 yaşındaki annesini vahşice katletti! Seslere komşular koştu

ANNESİ İÇERİYE GİRMEK İSTEMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Emekli Mehmet Saman, iddiaya göre evin dışında oturan annesi Fatma Saman’a içeri girmesini söyledi. Anne saman içeriye girmek istemediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu.

KOMŞULAR EKİPLERE HABER VERDİ

Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Saman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Mehmet Saman'ın, polise verdiği ifadesinde evin dışında oturan annesi ile içeriye girmesi konusunda tartıştıklarını ancak olayı tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Saman, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

Cani anne çocuklarına kurşun yağdırdı: Cennete göndermek istedimCani anne çocuklarına kurşun yağdırdı: Cennete göndermek istedim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi2021 Nobel Edebiyat Ödülü Abdulrazak Gurnah'a verildi
PARTNER40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar40 yıllık hata çay keyiflerini bile zehir etti! Ağaç yerine duvara bakıyorlar
7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'deki apartman inşaatı olay oldu!

Şişli'deki apartman inşaatı olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.