96 yaşındaki annesini canice öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Osman Aksünger Mahallesi 5738 Sokak’ta iki katlı evin alt katında meydana geldi.

ANNESİ İÇERİYE GİRMEK İSTEMEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Emekli Mehmet Saman, iddiaya göre evin dışında oturan annesi Fatma Saman’a içeri girmesini söyledi. Anne saman içeriye girmek istemediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu.

KOMŞULAR EKİPLERE HABER VERDİ

Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Saman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Mehmet Saman'ın, polise verdiği ifadesinde evin dışında oturan annesi ile içeriye girmesi konusunda tartıştıklarını ancak olayı tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Saman, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)



