HABER

99 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 3 ayrı operasyonda 41’i çocuk 99 düzensiz göçmen yakaladı.

99 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi gözaltında

İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, 3 ayrı operasyonda 41’i çocuk 99 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda, organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilk operasyon Çeşme ilçesi Kleopatra Plajı’nda gece saatlerinde gerçekleşti. Jandarma ekipleri, dağlık arazi içerisinde gizlenmiş 25 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 26 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
Bir başka operasyon da Ovacık Mahallesi Deliklikoy mevkisinde gerçekleşti. 6 Suriye, 23 Afganistan, 2 Dominik Cumhuriyeti, 1 Filistin, 3 Kongo ve 2 Venezuela uyruklu olmak üzere toplam 37 kişilik düzensiz göçmen yakalandı.
Son olarak jandarma ekipleri, yine Ovacık Mahallesi 1. köprü yolu üzerinde yaptığı kontrollerde bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan araçtan 7 Kongo, 5 Gambiya, 5 Mali, 1 Suriye, 1 Filistin, 3 Orta Afrika, 12 Senegal ve 2 Togo uyruklu olmak üzere toplam 36 yabancı uyruklu göçmen çıktı.
Kontrollerde yakalanan 41’i çocuk toplam 99 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili olarak organizatör olduğu değerlendirilen F.S., C.K., N.D. ve M.G. isimli 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli birimlere sevk edildi.
Öte yandan göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen bir araç da Yediemin Deposu’na teslim edildi.

99 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör şüphelisi gözaltında

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Otomobilin çarptığı kadına para cezasıOtomobilin çarptığı kadına para cezası
Almanya’daki tren istasyonunda “Tel Aviv” kriziAlmanya’daki tren istasyonunda “Tel Aviv” krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da geçen yıl düzenlenen bombalı saldırıda 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara'daki bombalı saldırıda 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hrant Dink cinayeti davası: Tanık dinlenmesine devam edildi

İfade verdiler: Fotoğraf çekilmişse...

Diş apsesi ölümünde yeni gelişme! 'Sahte diş hekimi' iddiası

Diş apsesi ölümünde yeni gelişme!

Yangında rahat tavırlar sergileyen kişi kalp hastası çıktı

Yangında sergilediği rahat tavırlar şaşırtmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Son dakika! MSB açıkladı: Hakurk'a 25 Kasım'da operasyon başladı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

'Hesabınız yasadışı bahis sitesine aktarıldı' denilerek dolandırıldı

Hayatının şokunu yaşadı! Bütün bankalar arka arkaya arayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.