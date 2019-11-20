990 uyuşturucu hapla yakalandı (2)

ADL\u0130YEYE SEVK ED\u0130LD\u0130\nZonguldak\u2019\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde, 990 uyu\u015fturucu hapla yakalanan M.O., emniyetteki i\u015flemlerin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. \nFOTO\u011eRAFLI\nPARTNER Markette \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu, \u015fimdi paraya para demiyorHDP\u2019den Erken Se\u00e7im ve Sivil \u0130taatsizlik \u00c7a\u011fr\u0131s\u0131Korkun\u00e7 olay! 2.5 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk, s\u0131n\u0131f arkada\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan d\u00f6v\u00fcld\u00fc
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