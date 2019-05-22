HABER

9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Denizli’de lüks bir araç ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonu 9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı’nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan Kudsi Kabalar idaresindeki 20 S 0312 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolsüz kavşakta Adil Kabaca’nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı lüks araç ile çarpıştı.

Denizli’de lüks bir araç ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonu 9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı’nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan Kudsi Kabalar idaresindeki 20 S 0312 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolsüz kavşakta Adil Kabaca’nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı lüks araç ile çarpıştı. Kazada 9’u öğrenci 14 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde lüks araç yolun sağından, öğrencileri taşıyan minibüs ise yolun solundan gelirken ardından araçlar kavşakta büyük bir gürültü ile çarpışıyor. Çarpışma anı ise kameranın açısında yer alan ağaçtan dolayı görülemiyor. Kaza sonrasında çevredekiler panikle araçlara doğru koşarak yardım etmeye çalışıyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (2)Öğrenci servisiyle cip çarpıştı: 14 yaralı (2)
Düzenli kontrolü yapılmayan asansörler tehlike saçıyorDüzenli kontrolü yapılmayan asansörler tehlike saçıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.